/655192/بعد-إيقافه-محمود-سعد-يقدم-باب-الخلق-من-على-كنبة-منزله

أطل الإعلامي محمود سعد على متابعيه من خلال تقديم برنامجه «باب الخلق» بشكل مختلف بعد إيقافه تليفزيونيًا، حيث قدم سعد البرنامج من داخل منزله عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»

دوت الخليج يرصد أولى حلقات برنامج «باب الخلق» لمحمود سعد عبر قناته على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

محمود سعد يتخلى عن البذلة في أولى حلقات باب الخلق

قدم محمود سعد أولى حلقات برنامج «باب الخلق» عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، ظهر خلاله وهو يجلس على أريكة منزله.

ولم يرتدي محمود سعد بذلة كما تعودنا، لكنه اعتمد قميص باللون الأخضر.

محمود سعد يروي حكاية القميص الجديد

وروى للجمهور حكاية هذا القميص قائلًا إنه مع كل موسم جديد من أي برنامج يقدمه كان يحب الظهور بملابس جديدة، يفصل قميص، يشتري ربطة عنق جديدة، جورب وحذاء، فالجورب بالنسبة له مهم جدا حتى وإن كان لا يظهر على الشاشات، ومع بداية البرنامج على يوتيوب ظهر بقميص جديد.

واستعاد محمود سعد ذكريات بداية انطلاق برنامج "باب الخلق" قبل سنوات، وحكى أنه رفض أن يتم تنفيذ دعاية كبيرة للبرنامج، كما تذكر أن الفنان علي الحجار قدم له أغنية "باب الخلق" هدية له، وشعر أن الأغنية حققت 60% من نجاح البرنامج.

محمود سعد ينوي على شراء ميكروباص للتجول في شوراع القاهرة

ومازح محمود سعد متابعه وقال إنه يريد شراء سيارة "ميكروباص" ليتجول في شوارع القاهرة كما كان يفعل في السابق، ويكتب عليها "ونس محمود سعد وباب الخلق"، وطلب من جمهوره إذا كان هناك أي شخص يريد أن يظهر في البرنامج ليحكي عن نفسه يتواصل معه ووعد بتقديم هدايا لجمهوره إذا قدم حلقة جيدة، كما طلب رأي جمهوره حول البرنامج وفكرته وتطويره وما الإضافات التي يريدها الجمهور، موضحا أن البرنامج سيعرض يومي الجمعة والسبت وقد يظهر بشكل مباشر يوم الأحد ليتواصل ويتناقش مع الجمهور.

محمود سعد يكشف أسباب توقف باب الخلق

وكشف الإعلامي محمود سعد مؤخرًا، عن أسباب توقف برنامجه "باب الخلق" عبر قناة "النهار" ليقطع الطريق أمام أي شائعات قد تنتشر.

وقال محمود سعد في برنامجه "ونس" عبر قناته على YouTube إن هناك من ينشر شائعات عن سبب وقف البرنامج وأنه تم منعه، مشيرا إلى أنه إذا لم يرد على هذه الشائعات سيكون موافقا عليها.

وأوضح محمود سعد أسباب وقف "باب الخلق" قائلًا إن البرنامج لم يكن يكلف القناة كثيرا، لكنه في نفس الوقت لم يربح كثيرا وعانى من بعض المشكلات في الإعلانات داخل القناة.

وتابع موضحًا أنه منذ 10 سنوات عندما بدأ عمله مع قناة "النهار" والتي أكد أنها من أفضل تجاربه، كان أجره ضعيفا، وفي كل عام وبسبب ظروف القناة كان يخفض أجره، حتى وصل إلى عام 2020 ولم يوقع عقدا جديدا بعدما وجد أن أجره أصبح ضعيفا جدا واستمر في العمل مع القناة دون عقد.

وأكد أنه لم يحدث أي خلاف وخرج مع القناة بشكل ودي مع الاتفاق على تقديم برنامجه على مواقع التواصل الاجتماعي مشيرا إلى أن أي شيء يكتب أو يقال عن خلافات بينه وبين إدارة القناة غير صحيحة.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أنه تعلم أشياء كثيرة خلال فترة تقديمه للبرنامج من الحكايات التي سمعها، مؤكدا أن أهم مكسب له هو حب الجمهور الذي يجده في كل مكان يذهب إليه.