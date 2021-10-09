«حاول التقاط صورة معه فضربه»..التحقيق في اتهام حمو بيكا وحرسه بضرب شخص

/655193/حاول-التقاط-صورة-معه-فضربهالتحقيق-في-اتهام-حمو-بيكا-وحرسه-بضرب-شخص

أمرت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، اليوم السبت، سرعة طلب تحريات المباحث حول اتهام صاحب محل، للمطرب الشعبي «حمو بيكا» والحرس الشخصي له بالتعدي عليه وإصابته لرفضه التقاط صورة معه، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط المكان لفحصها، وسؤال المجنى عليه وشهود العيان.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل التحقيق فى اتهام حمو بيكا وحرسه بضرب شخص حاول التقاط صورة معه

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إشارة من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ من المدعو «سامح.م.ال»، 38 سنة، صاحب محل، يتهم المدعو محمد محمود مصطفى، وشهرته حمو بيكا، 33 سنة، مغنى المهرجانات، بالتعدى عليه بالضرب.

التحقيقات

وتابعت التحقيقات الأولية، أنه أثناء تواجده بمحطة وقود لتموين سيارته بالكيلو 21 طريق الإسكندرية، مطروح الساحلي، شاهد المطرب حمو بيكا، وحاول الاقتراب من المطرب لالتقاط صورة معه إلا أنه فوجئ بالحرس الخاص به يمنعوه ويعتدون عليه بالضرب دون سبب وأحدثوا تلفيات بهاتفه المحمول.

ووفقا للمحضر المحرر بالواقعة، أشار المجنى عليه فى تحقيقات النيابة عندما قام بمعاتبته للحرس تعدى عليه حمو بيكا بالضرب أيضا محدثا إصابته بحسب أقواله.

وأوضح التقرير الطبى الخاص بالمجنى عليه المرفق بالمحضر إصابته بكسر بعظام الوجه وتجمع دموى بالعين اليمنى وسحجات واتهم المبلغ مطرب حمو بيكا والحرس الشخصى له بالتعدى عليه وإحداث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبى، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.