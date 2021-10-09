/655199/النائب-خالد-أبوالوفا-تحسين-صورة-المنتج-المصري-ورفع-المواصفات-القياسية-أولوياتي-في-لجنة-الصناعة

قال النائب خالد أبوالوفا، عضو لجنة التجارة والصناعة بمجلس الشيوخ، إن تحسين صورة وجودة المنتج المصري، على رأس أولويات اللجنة خلال دور الإنعقاد الثاني، إضافة إلى رفع المواصفات القياسية وتشكيل لجان لبحث مشكلات المستثمرين والاستثمار، فضلا عن وضع اليات لجذب المستثمرين لضخ الاستثمارات الكبرى في مصر،مؤكدا أن الصناعة هي قاطرة التنمية والتقدم في جميع الدول ودون صناعة واستثمار لا يمكن ان تشهد الدول أي تقدم وتنمية حقيقية يشعر بها المواطن.

جودة المنتج المصري

وأشار النائب خالد أبوالوفا، عضو مجلس الشيوخ، إلى اقتراح قوانين وتشريعات جديدة تعمل على حل كافة المشكلات التي تواجه التجارة والتجار في مصر ،وذلك لأهمية القطاع التجاري ومدى خدمته للمواطنين، موضحا أن المجلس يحرص على مراقبة أداء الحكومة أثناء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ،التى أطلقها الرئيس السيسي فى النصف الأول من شهر سبتمبر، كما أنه من المتوقع إصدار عدد من القوانين ذات الصلة ببنود الاستراتيجية الوطنية المهمة والتى ينظر إليها العالم كله باهتمام ومتابعة بالغتين.

توجيهات الرئيس السيسي

وقال أبو الوفا أن مجلس الشيوخ يعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي من خلال فتح مناقشات حول بعض التشريعات التى تشغل حيزا من اهتمام الرأى العام، كقانون الأحوال الشخصية الجديد، وقانون العمالة غير المنتظمة، أضافة إلى ملف الإيجار القديم،مشيرا إلى القيام بنقاشات مستفيضة تؤول إلى تشريعات وقوانين تحقق تطلعات الشعب المصري فى منظومته التشريعية المنتخبة والمتمثلة فى مجلسي الشيوخ والنواب.