برنامج الأمم المتحدة الانمائي: مصر تستثمر فى شبابها وتشركهم فى عملية التنمية

أشاد مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، اليوم السبت، بالتجربة المصرية في الاستثمار في العقول والقدرات الشبابية.

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبر فيسبوك: "تعمل مصر على الاستثمار في شبابها! تهدف الآليات الجديدة التي تعزز مشاركة الشباب مثل مؤتمرات الشباب والأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب وتعزيز إشراك الشباب في عملية التنمية".

وقبل أسابيع، قال آخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، إن مصر من أوائل البلدان التي تبنت مفهوم التنمية البشرية.

وأكد أنه يفخر هو وأعضاء البرنامج بالتعاون مع مصر منذ 1994 على إصدار التقارير الوطنية الخاصة بالتنمية البشرية، مشيراً إلى أن التقرير الذي يطلق اليوم معني بفترة زمنية شهدت فيها تغيرات اجتماعية واقتصادية كبرى.

وأضاف شتاينر في كلمته خلال فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مفهوم التنمية البشرية يتمحور حول توسيع فهمنا لمختلف أبعاد الحياة، وهو ما يتجاوز مفهومنا المحدود لثراء الاقتصاد الذي يعيش فيه البشر وهو نهج يركز على المواطنين وعلى توسيع نطاق الفرص والاختيارات المتاحة.