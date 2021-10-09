/655198/إنتظام-العمل-بمبادرة-حياة-كريمة-بمحافظة-البحيرة-بإجمالي-تكلفة-تتجاوز-٤٤-مليار

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على أهمية مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، كمشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهري فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر إحتياجاً وتوفير عيشة كريمة فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذى تشهده جميع القطاعات، حيث تعد المبادرة هى مشروع القرن الحادي والعشرون لتوفير حياة كريمة لجميع المصريين .

مشيراً أن المحافظة تٌولي إهتماماً بالغاً لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات لتحسين الظروف المعيشية من خلال خطة عمل متكاملة للدولة المصرية لتوفير حياة كريمة لهم بكافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات .

وأشار اللواء المحافظ أنه يتم المتابعة الدورية والمستمرة لكافة المشروعات الجارى تنفيذها بالمبادرة بواقع ٨٠٢١ مشروع فى شتى القطاعات بتكلفة تتجاوز ٤٤ مليار جنية بمراكز ( دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادي النطرون ) بإجمالي ٤٢ قرية رئيسية و٢٠٧ وحدة قروية وأكثر من ٣٩٠٠ تابع .

إنتظام العمل بمبادرة حياة كريمة بمحافظة البحيرة.. بإجمالي تكلفة تتجاوز ٤٤ مليار

وضمن المشروعات الجاري تنفيذها تم متابعة أنشاء مجمع خدمات ابو الشقاف ، مركز شباب قرية الجنبيهى ، ومدرسة حافظ إبراهيم وتوصيل خط مياه بقرية العرقوب و شبكة انحدار الصرف الصحى بقرية صليب سامى بابو الشقاف بحوش عيسى .

ومدارس ( النميرى ، بركات و عبد المنعم حسين و برجل ، جواد حسنى الثانويه) و مجمع الخدمات الزراعى والمجمع الخدمى بقرية بلقطر ، ومجمع بسنتواى الزراعى والخدمى

و تغير خط مياة الشرب بعزبة الزيبق و قمبر والاديب . بمركز ابو حمصة بالإضافة إلى مركز شباب مرجان و معمل القزاز ، المجمع الزراعى والخدمى بقرية زهرة و توصيل الصرف الصحى بعزبة رأفت بمركز كفر الدوار، ومركز شباب زرقون و مدرسة زرقون القبليه بقرية افلاقه و تشطيب مدرسة العوجا بدسونس ووحده إسعاف دنشال بمركز دمنهور