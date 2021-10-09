/655203/وفد-من-تنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين-يشارك-في-حفل-ختام-محاكاة-النظام-السياسي-بحزب-المحافظين

شارك اليوم الجمعة ٨ أكتوبر، وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، في الحفل الختامي الذي نظمه حزب المحافظين بمقر الحزب بجاردن سيتي، لمشروع محاكاة النظام السياسي المصرى.

دوت الخليج يرصد مشاركة تنسيقية شباب الاحزاب فى ختام محاكاةالنظام السياسي المصري بحزب المحافظين

محاكاة النظام السياسي المصري

وتم عرض نموذج محاكاة لمجلس النواب، ونموذج آخر لمجلس الشيوخ، وذلك بحضور رئيس الحزب والأمين العام وأمين التنظيم.

تنسيقية شباب الاحزاب

ضم وفد التنسيقية كل من النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وإيمان طلعت، ومحمد السيد سالم، وأحمد موسى، ومحمد راضي، وطه أحمد، أعضاء التنسيقية.

وتجدر الإشارة إلى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب،رفع الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافقة 17 أكتوبر الجاري.

جاء ذلك عقب موافقة المجلس في المجموع على تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وإحالته إلى مجلس الدولة.

وأحال البرلمان أيضا 8 تقارير من اللجنة التشريعية بشأن عدد من الاتفاقيات الدولية إلى اللجان المختصة جاءت على النحو التالي:

أ‌. تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من العضو/ محمد مصطفى السلاب وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.