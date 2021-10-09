/655204/خلال-احتفالات-الشرقية-بنصر-أكتوبر-نواب-البرلمان-إنجازات-السيسي-امتداد-لروح-اكتوبر

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع حزب مستقبل وطن، احتفالية كبري بمناسبة انتصارات اكتوبر، علي أرض مركز شباب ابن العاص كفر صقر.

دوت الخليج

نواب البرلمان بالشرقية: إنجازات السيسي امتداد لروح اكتوبر

وحرص العديد من القيادات السياسية والتنفيذية ،منهم النواب:" ثروت سويلم، علي الدين النجار، علاء عبدالنبي، سكينة سلامة، وأسامة زكريا امين حزب مستقبل وطن بكفر صقر”، كما شارك الكتور ايمن عبدالمقصود مدير عام الشباب بمحافظة الشرقية.

وأشاد نواب البرلمان، خلال الاحتفال بانتصارات اكتوبر وتخصيص قطعة أرض لصالح مركز شباب ابن العاص، حيث أكدوا على أن مبادرة حياة كريمة التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ستغير وجه الريف المصري.

من جانبه، قال اللواء ثروت سويلم ،عضو مجلس للنواب، إن الدولة المصرية تشهد إنجازات كبيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتلك الإنجازات هي امتداد لروح نصر أكتوبر.

ثروت سويلم: المبادرة الرئاسية حياة كريمة واحدة من أهم المبادرات

وأشار اللواء ثروت سويلم، إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، واحدة من أهم المبادرات التي ستحدث نقلة وطفرة كبيرة في الريف المصري.

علي الدين النجار: جيش مصر سيظل الدرع والسيف لتأمين كافة حدود البلد

فيما أكد اللواء علي الدين النجار، عضو مجلس النواب، أن جيش مصر كان ولايزال وسيظل هو الدرع والسيف لتأمين كافة حدود الوطن من أية أخطار أو تهديدات والحفاظ على أمن وأمان مصر وشعبها.

وأضاف النائب علي الدين النجار، أن تلك الذكرى الغالية المحفورة في قلوب وأذهان المصريين أصبحت هى المثال المهم أمام جموع المصريين يستلهمون منها روح النصر والإرادة والعزيمة القوية للمضى قدمًا للانتصار فى معركة البناء والتنمية والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي ومواجهة جميع التحديات والمؤامرات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة المصرية خاصة من قوى الشر والضلال والارهاب.

علاء عبدالنبي: تنحني هاماتنا لشهدائنا البررة الذين جادوا بأنفسهم فداءً للوطن

فيما أكد النائب علاء عبدالنبي، أننا نحني هاماتنا لشهدائنا البررة الذين جادوا بأنفسهم فداءً للوطن، ولا يزالون يفتدونه بأرواحهم الطاهرة ضد أعداء الحياة وخفافيش الظلام، من الارهاب والارهابيين وعازمون على اقتلاع جذورهم من أرض الكنانة.

فيما قالت النائبة سكينة سلامة، زوجة شهيد القوات المسلحة العقيد هاني سليمان، إنه لولا شهداء الجيش والشرطة لما نكن ننعم بذلك الأمان فلقد ضحوا بأرواحهم فداءًا للوطن.

وأكدت النائبة سكينة سلامة، أن انتصارات أكتوبر ستظل خالدة وراسخة في عقول وقلوب كل المصريين لأن التاريخ سجلها بحروف من نور، لافتة إلى أن القوات المسلحة المصرية الباسلة كانت ولاتزال وستظل هي الدرع والسيف لحماية الأمن القومي المصري والحفاظ على أمن مصر واستقرارها وحماية جميع حدودها.

إمام منصور: استلهام المصريين لروح انتصارات أكتوبر هو السر الحقيقى لما حققته مصر من إنجازات كبيرة

فيما قال النائب إمام منصور، استلهام المصريين لروح انتصارات أكتوبر هو السر الحقيقى لما حققته مصر من إنجازات كبيرة ومشروعات قومية عملاقة وكبرى فى عهد الرئيس السيسى، حيث امتدت لجميع انحاء البلاد متوجهًا بالدعاء إلى الله عز وجل أن يديم على مصرنا الحبيبة الانتصارات فى كل المجالات، وأن تواصل مصر مسيرتها التنموية الشاملة وإنجازاتها ومشروعاتها القومية الكبرى فى جميع انحاء البلاد تحت القيادة الحكيمة للزعيم البطل الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي سياق متصل، أكد أسامة زكريا، أمين حزب مستقبل وطن بمركز كفر صقر، أن أمانة الحزب حريصة علي تكريم أبطال وشهداء القوات المسلحة، عرفانًا بالجميل وتقديرًا لتضحياتهم العظيمة.

فيما قال الدكتور أيمن عبدالمقصود، مدير عام الشباب بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، إن انتصارات أكتوبر ستظل ذكرى خالدة في وجدان كل المصريين.

وكانت الاحتفالية التي أقيمت بالشرقية قد تضمنت العاب كاراتية، ومباراة كرة قدم بين فريقي، ابن العاص والقضاة، والتي انتهت بفوز فريق القضاة بهدف لاشئ.