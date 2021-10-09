/655205/علي-الدين-النجار-جيش-مصر-كان-ولايزال-هو-الدرع-والسيف-لتأمين-كافة-حدود-الوطن

أكد اللواء علي الدين النجار، عضو مجلس النواب، أن جيش مصر كان ولايزال وسيظل هو الدرع والسيف لتأمين كافة حدود الوطن من أية أخطار أو تهديدات والحفاظ على أمن وأمان مصر وشعبها.

دوت الخليج

علي الدين النجار: جيش مصر كان ولايزال هو الدرع والسيف لتأمين كافة حدود الوطن

وأضاف اللواء علي الدين النجار، أن تلك الذكرى الغالية المحفورة في قلوب وأذهان المصريين أصبحت هى المثال المهم أمام جموع المصريين يستلهمون منها روح النصر والإرادة والعزيمة القوية للمضى قدمًا للانتصار فى معركة البناء والتنمية والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي ومواجهة جميع التحديات والمؤامرات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة المصرية خاصة من قوى الشر والضلال والارهاب.

جاء ذلك أثناء تنظيم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع حزب مستقبل وطن، احتفالية كبري بمناسبة انتصارات اكتوبر، علي أرض مركز شباب ابن العاص كفر صقر.

هذا وحرص العديد من القيادات السياسية والتنفيذية ،منهم النواب:" ثروت سويلم، علي الدين النجار، علاء عبدالنبي، سكينة سلامة، وأسامة زكريا امين حزب مستقبل وطن بكفر صقر”، كما شارك الكتور ايمن عبدالمقصود مدير عام الشباب بمحافظة الشرقية.