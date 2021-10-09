مواعيد عرض حكاية «هدف نبيل» لصلاح عبد الله ومحمود البزاوي

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ينتظر عشاق المسلسلات المصرية بشغف كبير، عرض حكاية «هدف نبيل» من مسلسل «ورا كل باب»، والمقرر طرح أولى حلقاتها،اليوم السبت، على قناة «الحياة».

دوت الخليج يرصد مواعيد عرض حكاية «هدف نبيل» من مسلسل «ورا كل باب» للقدير صلاح عبد الله ومحمود البزاوي.

موعد عرض حكاية هدف نبيل

تبدأ قناة الحياة في التاسعة من مساء اليوم، عرض أولى حلقات حكاية «هدف نبيل» من مسلسل "وراء كل باب" من بطولة الفنان صلاح عبدالله والفنان محمود البزاوي وتعاد الساعة 4 صباحًا، وتعد الحكاية هي سادس حكايات الموسم الجديد من الموسم الثاني من المسلسل.

حكاية «هدف نبيل» بطولة صلاح عبدالله، محمود البزاوى، ديانا هشام، عايدة رياض، شريف خيرالله وإخراج مصطفى فكرى.

أحداث حكاية هدف نبيل

ويقدم صلاح عبدالله ومحمود البزاوي أدوار سائقي تاكسي ورصد المشكلات التي تواجههما خلال الأحداث وكيف يضحي البعض ببعض الأمور من أجل أهداف نبيلة للمقربين منه.

يذكر أن مسلسل «ورا كل باب» من إنتاج شركة سينرجى، وفكرة الكاتب يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتعرض على مدار أسبوع، وتدور الحكايات في إطار اجتماعي من داخل البيوت المصرية.

حكايات مسلسل «ورا كل باب»

مسلسل «ورا كل باب» عُرض قبل شهر رمضان الماضى، خلال 5 حكايات الأولى بعنوان «مالناش إلا بعض» بطولة صابرين، الثانية «يوم من الأيام» بطولة أحمد خليل ويوسف عثمان، والثالثة «شنطة سفر» بطولة دينا وأحمد صيام، والرابعة «أيامنا الحلوة» بطولة محسن محيى الدين، منى عبد الغنى، والخامسة «ورقة ضغط» بطولة فتحي عبد الوهاب، رشا مهدى.