دينا هلال صاحبة الرؤية الفنية : أغنية "ريسنا قال"عبرت عن الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس السيسي  

/655209/دينا-هلال-صاحبة-الرؤية-الفنية--أغنية-ريسنا-قالعبرت-عن-الإنجازات-التي-تحققت-في-عهد-الرئيس-السيسي

اعربت الإعلامية والخبيرة التسويقية دينا هلال المشرفة علي إنتاج وصاحبة الرؤية الفنية لأغنية "ريسنا قال" التي تصدرت الحملة الإعلامية لمبادرة "بالوعي مصر بتتغير للأفضل" ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادتها بنجاح الأغنية، مؤكدة أن الموسيقي أحد محاور القوي الناعمة التي تساهم في الترويج للإنجازات الكبري التي تتحقق علي أرض مصر.

دوت الخليج يرصد تعليق الاعلامية دينا هلال صاحبة اغنية ريسنا قال

اغنية ريسنا قال

وأضافت دينا هلال، تشرفت بالعمل مع الدكتورة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي وريمونا كنعان في إطلاق حملة بالوعي مصر بتتغير للأفضل هذه الحملة التوعوية التنموية، التي تم إطلاقها تحت مظلة مبادرة الرئيس حياة كريمة لتغيير حياة 60 مليون مصري، موضحة”حرصنا في الأغنية علي أن تكون كلماتها ولحنها تعبير صادق عن الهدف من الحملة والمبادرة”.

حياة كريمة

وتابعت الاعلامية دينا هلال، الجميع شارك في الأغنية بحب شديد وإخلاص بداية من الشاعرين كوثر مصطفي وسامي علي والمطرب والملحن والموزع شريف إسماعيل الذي شارك أيضا بالعزف علي ألة القانون والمطرب الكبير مدحت صالح والصوت المصري الأصيل ريهام عبد الحكيم وحرص المخرج مهند دياب علي أن تكون الصورة طبيعية وحقيقية لتكون معبرة عن كلمات الأغنية وعن الحملة والمبادرة الرئاسية

كانت وزارة الاجتماعي قد أطلقت أغنية تريو بعنوان "ريسنا قال " شارك في غنائها كل من مدحت صالح وريهام عبد الحكيم وشريف إسماعيل ومن كلمات الشاعرة كوثر مصطفي وسامي علي وألحان وتوزيع شريف إسماعيل وإشراف فني المايسترو محمد عثمان ورؤية فنية دينا هلال وإخراج مهند دياب .

الأغنية تأتي في إطار حملة "بالوعي مصر بتتغير للأفضل" التي تطلقها وزارة التضامن بصعيد مصر خلال الفترة من 9 أكتوبر الجاري وحتي 24 نوفمبر المقبل ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي

كلمات الأغنية تقول:

ريسنا قال وإحنا معاه

أحلف يامصر يمين بالله

لتكوني يامصر زي مابتمناه

زي ماشوفتك في الأحلام

يابلادي حته من الجنة

ريسنا قالها بكل حماس

حياة كريمة لكل الناس

وإشهد علينا يارب الناس

و يارب بارك خطاوينا

حياة كريمة يامصريين

حياة كريمة لأهالينا

لكل بيت في مصر بلدنا

وفي كل شبر في أراضيها