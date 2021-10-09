هندسة كفر الشيخ تتصدر جامعات مصر فى تصنيف «التايمز»

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور عبدالرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ تحقيق الجامعة مراكز متقدمة فى تصنيف "التايمز" البريطانى للجامعات وفقا لموضوعات عام 2021، حيث جاءت الجامعة ضمن أفضل 400 جامعة فى مجال الهندسة، واحتلت المركز 301 عالميا، والأول محليا مع جامعة أسوان وبنى سويف والمنوفية والزقازيق ضمن 21 جامعة مصرية ظهرت بالتصنيف.





وأشاد رئيس جامعة كفر الشيخ، فى بيان اليوم السبت، بالإنجاز الذى حققته الجامعة وتقدمها بتصنيف التايمز العالمى للتخصصات 2021 - 2022، مؤكدا اهتمام الجامعة بتطوير منظومة البحث العلمى ودعم الباحثين بالإمكانيات اللازمة لزيادة عدد الأبحاث والمشاركة الدولية لتحقيق مراكز متقدمة بالتصنيفات الدولية بمختلف التخصصات التى يتم إدراجها بكل تصنيف.

ونوه إلى أن هذا التصنيف يعد اعترافا دوليا قويا بتطور الجامعة فى التعليم والبحث العلمى، مشيرا إلى أن التصنيفات الدولية تساهم بشكل كبير فى تحسين السمعة الدولية للجامعة بصفة خاصة، ولمصر بصفة عامة فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، كما أكد ضرورة تعظيم الاستفادة من الأجهزة العلمية بالكليات والمعامل المركزية بالجامعة لتشجيع البحث العلمى التطبيقى والنشر العلمى الدولى والتقدم للمشروعات التنافسية محليا ودوليا واستيفاء متطلبات التصنيفات الدولية.

ومن جهته، قال الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث إن "تصنيف التايمز البريطانى يعد واحدا من أفضل التصنيفات العالمية، ويعتمد على مؤشرات رئيسية بها عدد من المعايير الفرعية التفصيلية، تشمل مجالات: التعليم "البيئة التعليمية"، والبحث العلمى "حجم الأبحاث المنشورة والدخل من البحث العلمى والسمعة"، والاستشهادات "تأثير البحث"، والعلاقات الدولية "أعضاء هيئة التدريس والطلاب والبحوث"، ودخل الصناعة "نقل المعرفة من الابتكارات وبراءات الاختراع"".

وعلى صعيد آخر، استضافت جامعة قناة السويس ماراثون "تحيا مصر"، تحت الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، وبمشاركة 500 طالب يمثلون 18 جامعة مصرية.

وقال رئيس الجامعة، فى بيان، إن "الماراثون يأتى إنطلاقا من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتفعيل الأنشطة الطلابية مع بداية العام الدراسى الجديد"، مؤكدا استعداد الجامعة لاستقبال وفود الجامعات المشاركة.

وتابع رئيس الجامعة، خلال جولة له داخل الحرم الجامعى، نهائيات البطولة الشاطئية الأولى للجامعات بمشاركة 8 قطاعات، موضحا أن المهرجان يهدف إلى بث روح المنافسة الشريفة بين المتسابقين والروح الرياضية وشغل أوقات فراغ الشباب بما هو نافع ومفيد، فضلا عن نشر الألعاب على ضفاف قناة السويس بما يحقق الجذب السياحى ويلقى الضوء على أهمية الرياضة والمسابقات.

وأشار إلى أن هذه الأنشطة تهدف إلى إعداد قيادات شبابية كسفراء لتوعية المجتمع الطلابى بالجامعات والمعاهد المصرية بضرورة الالتزام بمجتمع رياضى صحى يخلو من الأمراض، فضلا عن تفعيل دور الأنشطة الطلابية فى بناء القائد الفعال والتوعية بأهمية الرياضة فى الحد من الأمراض والأوبئة والوقاية منها.