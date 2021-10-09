فيديو.. ضبط ومصادرة 240 حالة إشغال و10 مركبات توك توك بحدائق الأهرام

جدة - نرمين السيد - وذلك فى إطار توجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن الاستمرار فى شن الحملات بصفة دورية للقضاء على جميع المظاهر العشوائية والمخالفات والتعديات والإشغالات بالأحياء والمراكز والمدن.
شملت الحملة، شارع الثروة المعدنية والجيش والضغط والخزان، واستهدفت رفع التعديات والإشغالات على حرم الطريق ورفع كافة الإشغالات من المقاهى المخالفة للتعليمات والتى تقدم خدمة الشيشه للمواطنين مخالفا بذلك قرار رئيس مجلس الوزراء والتحفظ على عدد كبير من مركبات التوك توك التى تعيق حركة المارة والمرور والقضاء نهائيا على المظاهر العشوائية والمخالفات والتى تسئ إلى المظهر الحضارى ولتقديم أفضل خدمة للمواطنين.
وأسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة (240) حالة إشغال متنوعة و(10) مركبات توك توك و(2) تروسيكل و(3) موتسيكل دليفرى و(4) ثلاجات عرض، كما تم غلق وتشميع (5) محلات بدون ترخيص وتم مصادرة المضبوطات وإيداعها بمخازن الهضبة وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم
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