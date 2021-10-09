كاهن كاثوليكى يشكك فى قصص التحرش بالأطفال داخل الكنيسة الفرنسية

جدة - نرمين السيد - وأوضح الأب يوحنا على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، تفاصيل هذه القضية، قائلا: "تساؤلات حول فضيحة التحرش فى كنيسة فرنسا.. جرى بحث حول حالات التحرش فى كنيسة فرنسا منذ سنة 1950 حتى اليوم وتبين وجود 2600 حالة".

ووجه الكاهن بالكنيسة الكاثوليكية بلبنان تساؤلات ، قائلا: "ونحن يحقّ لنا أن نسأل..

1. لماذا شملت الدراسة حالات التحرش منذ سنة 1950 حتى الآن، ولماذا الآن بعد 72 سنة تذكر الباحثون القيام بهذه الدراسة؟ وهل تضمنت الدراسة سنوات القرن الماضى الخمسين لتضخيم عدد حالات التحرش؟

2. هل جميع حالات التحرش قام بها كهنة أم "أشخاص فى الكنيسة" قد يكونون من الخدام العلمانيين؟ وهل هى مثبتة؟ وهل جرى التحقيق فى جميعها قبل الإعلان عنها؟ وأين هى الوثائق التى تثبتها؟

3. هل تسنى للمتهمين فى القرن الماضى والقرن الحالى الدفاع عن أنفسهم؟ والمتهمون الذين ماتوا، هل تسنى لهم الدفاع عن أنفسهم أم هل جرى اتهامهم بعد وفاتهم؟

4. إن كان هناك تحقيق فى تلك الحالات فلماذا أعلنت نتاجها الآن ولم تعلن فى حينه، أى تباعا منذ عام 1950 حتى الآن؟

5. لماذا تجرى هذه الدراسة على الكنيسة الكاثوليكية وحدها وليس حول جميع المذاهب، لا سيما تلك التى تقبل المثلية وزواج المثليين؟ ولماذا تستهدف الكنيسة الكاثوليكية وحدها بدراسة كهذه؟

6. لماذا لا تجرى دراسة مماثلة على الملحدين واللأدريين والعلمانيين ولوبيات المثليين والقائمين بهذه "الدراسة" أنفسهم لتبيان ما عندهم من حالات تحرش وإساءة إلى الأطفال والمراهقين؟

7. هل الكنيسة الكاثوليكية وحدها تعانى مشكلة التحرش، أم هل استهدفت وحدها بهذه الدراسة لأسباب معينة، مثل عدم موافقتها على تشريع الإجهاض وزواج المثليين؟

8. من هى الجهة التى قامت بهذه الدراسة؟ وإن تساؤلاتنا أعلاه تجيز لنا أن نضع شكوكا حول دوافع تلك الجهة وراء إجراء هذه الدراسة، وأن نطرح الشكوك حول صدقيتها.

9. هل الدافع وراء هذه الدراسة مواقف للكنيسة لا تعجب البعض؟ لأن "فضيحة" مماثلة أثيرت فى عهد القديس البابا يوحنا بولس الثانى، وفى حينها أيضا جرى تجميع حالات كثيرة سابقة وأعلنت فجأة، وتساءل كثيرون هل كان الدافع وراء إثارة تلك "الفضيحة" مواقف قداسة البابا الثابتة بالنسبة لتعليم الكنيسة الكاثوليكية.

10. هل كان الدافع وراء هذه الدراسة مواقف شخص محدد فى الكنيسة، لم تعجب البعض؟ نذكر هنا اتهام الكردينال جورج بل Pell بالتحرش وتشويه سمعته وتكبيده مشقة المحاكمة لسنوات، إلى أن برأته المحكمة المدنية، وتبين أن جميع الاتهامات الموجهة إليه كانت مركبة وملفقة. وتساءل كثيرون هل كان سبب تلفيق الاتهامات ضده عدم موافقته على تشريع الإجهاض وزواج المثليين.

11. هل اعتذار كنيسة فرنسا هو تأكيد لحجم "الفضيحة"، التى برهنا وجود شكوك حول صدقيتها ودوافع القيام بها، أم أن الاعتذار هو من باب مراعاة مشاعر من يزعم أنهم ضحايا، ولكى لا تتهم الكنيسة باللامبالاة؟

12. لماذا انفردت محطة تلفزيونية محلية وفضائية معينة دون سواها بعرض خبر "فضيحة فى كنيسة فرنسا" فى شريطها أسفل الشاشة، وكان الخبر يمر على الشريط كل دقيقة تقريبا؟