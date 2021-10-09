برنامج الأمم المتحدة الإنمائى يشيد بجهود مصر فى الاستثمار بالشباب 

أشاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بجهود الدولة المصرية فيما يتعلق بالاستثمار في الشباب، لافتا إلى أن مصر تعمل على الاستثمار في شبابها، إذ تهدف الآليات الجديدة مثل مؤتمرات الشباب والأكاديمية الوطنية، إلى تدريب الشباب وتعزيز إشراكهم فى عملية التنمية.

وقال البرنامج فى منشور عبر فيس بوك نقلا عن تقرير التنمية البشرية فى مصر 2021، تحت عنوان "التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار"، إن الدولة المصرية "تعمل على الاستثمار فى شبابها" مشيرة إلى فاعلية الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن، وأثرها الإيجابى على زيادة حضور الشباب فى الأنشطة والبرامج التنموية، وتعزيز فرصهم فى العمل العام والمناصب ومؤسسات الدولة.

ورصد البرنامج المسيرة التنموية المصرية خلال العقد الأخير، وإنجازاتها على صعيد التنمية المستدامة، وذلك من منظور إعلان "الحق فى التنمية" الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1986، إذ أسس هذا الإعلان لما اعتُبر حقا للشعوب النامية فى اختيار مسارها التنموى وتحقيق استقلالها الحقيقى دون إملاءات خارجية، واستنادا إلى قيمها الأخلاقية.

ويناقش التقرير المسار المستقبلى للإصلاحات المختلفة التى اتخذتها الدولة المصرية فى ضوء ما هو معد من خطط واستراتيجات، وفى إطار تطور الفكر التنموى، على المستوى العالمى والتجارب والخبرات الدولية الناجحة.