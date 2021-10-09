وزير الزراعة: الدولة توفر التمويل اللازم لتحديث منظومة الري  

قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في إطار زيارته إلى محافظة الغربية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتفقد أحد الحقول التي تستخدم أساليب الري الحديثة الرش والتنقيط والمنزرعة بالخضروات والفراولة .

وأكد وزير الزراعة أن الدولة حاليا تقوم بتوفير التمويل اللازم لتحديث منظومة الري من خلال قرض على عشر سنوات وبدون فائدة وقال إن الري الحديث له فوائد كثيرة للمزراعين منها زيادة الإنتاجية وتخفيض تكاليف مستلزمات الإنتاج وتخفيض تكاليف استخدام الوقود والطاقة ومكافحة الحشائش وترشيد المياه وايضا ترشيد استخدام الأسمدة والتقاوى والمبيدات ،

وخلال المؤتمر الموسع الذي عقده وزير الزراعة ومحافظ الغربية بمشاركة علاء فاروق رئيس البنك الزراعي استعرض القصير ، المشروعات القومية التي تشهدها مصر حاليا في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية سواء في مجال التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي وكذلك مشروعات الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة .

وأشار إلى أن تمويل مشروع البتلو تجاوز ال 5.6 مليار جنية بالإضافة مشروع تطوير مراكز تجميع الألبان وغيرها من المشروعات التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين

وأكد القصير، على توجيهات رئيس الجمهورية بمنع التعدي نهائيا على الأراضي الزراعية باعتبارها ثروة قومية والمصدر الرئيسي للغذاء .

وشدد على أهمية التواصل المستمر مع المزارعين من قبل كافة قيادات الوزارة، كل حسب موقعه، لتوصيل المعلومات الارشادية، واتباع الممارسات الزراعية الحديثة، والتوعية بالمبادرات الهامة التي تطلقها الوزارة، فضلا عن ازالة اي عوائق او مشكلات تواجه المزارعين وحلها على أرض الواقع.

ووجه بتطوير وتعميق دور التعاونيات الزراعية، وزيادة التواصل مع المزارعين

واضاف ان السنوات السبع الاخيرة شهدت نهضة غير مسبوقة بالقطاع الزراعي، بفضل الدعم المستمر من القيادة السياسية واهتمام مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي،

ومن ناحيته أعرب الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن سعادته بزيارة وزير الزراعة وعن التعاون المثمر بين الوزارة والمحافظة وأكد أن الغربية محافظة زراعية وفيها أنشطة كثيرة للإنتاج الزراعي والحيواني والداجني وتشتهر بزراعة كافة المحاصيل ومساحة الأرض الزراعية بالغربية حوالي 400 ألف فدان .

ومن ناحيته قال علاء فاروق رئيس البنك الزراعي أن البنك هو بيت الفلاح المصري وهناك العديد من المبادرات التي أطلقها البنك بالتعاون مع وزارة الزراعة تستهدف تقديم كل الدعم للمزارعين وخاصة الصغار منهم مثل مبادرة تطوير الري ومشروع البتلو