/655201/فاطمة-سليم-سنتابع-تنفيذ-الاستراتيجية-الوطنية-لحقوق-الإنسان-خلال-دور-الإنعقاد-الثاني

قالت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، إن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب من أهم اللجان النوعية داخل المجلس وإنها ترتكز علي محاور عديدة خلال عملها مثل حق الإنسان في التعليم والصحة وخدمات المرافق ورعاية الشباب.

دوت الخليج يرصد تعليق النائبة فاطمة سليم بشأن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان

وأضافت فاطمة سليم، أن اللجنة ستعمل خلال الفترة القادمة علي تفعيل دور الرقابة على أداء السلطات التنفيذية فى تتبع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي اطلقتها الدولة المصرية تجاه المواطن، وتفعيلها ومدى تطبيق.

دور الانعقاد الثاني

وأشارت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، إلي أن عمل لجنة حقوق الإنسان مُنقسم إلى شقين داخلى وخارجى، موضحة أن الشق الداخلى يختص بطريقة التعامل مع الجهات والوقوف على تنفيذ آليات وأحكام وتشريعات ولدت وخرجت من مجلس النواب وما سيخرج خلال دور الإنعقاد الثاني من الفصل التشريعى الثانى.

وأضافت النائبة فاطة سليم، أن الشق الخارجي يتعلق بتعامل اللجنة مع الجهات الخارجية، ومتابعة التقارير التي تخرج من الجهات المختلفة الخارجية عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر والرد عليها.

وتجدر الإشارة إلى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب،رفع الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافقة 17 أكتوبر الجاري.

جاء ذلك عقب موافقة المجلس في المجموع على تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وإحالته إلى مجلس الدولة.