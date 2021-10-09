/655211/العثور-علي-كمية-من-لقاح-سينو-فارم-مهملة-بالمنيا

وجد أهالي أبشاق بمركز بني مزار، أربعين كرتونة بها 13214 أمبول لقاح سينو فارم، والمعدة لتطعيم 26428 مواطنا ضد فيروس كورونا، وواصلت النيابة العامة بمركز بني مزار، شمال المنيا، تحت إشراف المستشار أبوالوفا عيسي، المحامي العام لنيابات شمال المنيا، تحقيقات موسعة مع مسؤولين بمديرية الصحة، والإدارة الصحية ببني مزار.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء محمد عبدالتواب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، إشارة بتداول معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعثور أهالي قرية أبشاق بالعثور على كميات من لقاح الوقاية من وباء كورونا المستجد،على جانبي ترعة أبشاق.

وكشفت تقارير مديرية الصحة بالمحافظة، برئاسة الدكتور محمد نادي، عدم توزيع تشغيل اللقاح «رقم العملية» على مراكز تلقي لقاح كورونا بمركز بني مزار، والتحفظ على 103 كرتونة من اللقاح بالمخزن الإقليمي بين 152 كرتون، وردت إلى المخزن الإقليمي للأدوية بالمحافظة، قبل 3 ايام من الواقعة، بعجز 49 كرتونة، عثر على 33 كرتونة منها بجانبي الترعة بقرية أبشاق .

ونفت التقارير مسئولية الإدارة الصحية بمركز بني مزار، عن الواقعة لعدم صرف التشغيل المخزن الإقليمي بالمحافظة، ووصول التشغيل إلى مراكز تلقي اللقاح بالمركز.

وفي سياق أخر أمرت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، اليوم السبت، سرعة طلب تحريات المباحث حول اتهام صاحب محل، للمطرب الشعبي «حمو بيكا» والحرس الشخصي له بالتعدي عليه وإصابته لرفضه التقاط صورة معه، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط المكان لفحصها، وسؤال المجنى عليه وشهود العيان.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل التحقيق فى اتهام حمو بيكا وحرسه بضرب شخص حاول التقاط صورة معه

تفاصيل الواقعة ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إشارة من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ من المدعو «سامح.م.ال»، 38 سنة، صاحب محل، يتهم المدعو محمد محمود مصطفى، وشهرته حمو بيكا، 33 سنة، مغنى المهرجانات، بالتعدى عليه بالضرب.

التحقيقات

وتابعت التحقيقات الأولية، أنه أثناء تواجده بمحطة وقود لتموين سيارته بالكيلو 21 طريق الإسكندرية، مطروح الساحلي، شاهد المطرب حمو بيكا، وحاول الاقتراب من المطرب لالتقاط صورة معه إلا أنه فوجئ بالحرس الخاص به يمنعوه ويعتدون عليه بالضرب دون سبب وأحدثوا تلفيات بهاتفه المحمول.

ووفقا للمحضر المحرر بالواقعة، أشار المجنى عليه فى تحقيقات النيابة عندما قام بمعاتبته للحرس تعدى عليه حمو بيكا بالضرب أيضا محدثا إصابته بحسب أقواله.