/655214/أجدع-وأطيب-خلق-الله-دياب-يهنئ-أمير-كرارة-بعيد-ميلاده

يحتفل النجم أمير كرارة، غدًا الأحد، بعيد ميلاده ال 45، إذ أنه من مواليد 10 أكتوبر 1977.

دوت الخليج يرصد احتفال الفنان دياب بعيد ميلاد النجم أمير كرارة ال 45.

دياب برفقة أمير كرارة

وحرص الفنان دياب على تهنئته بتلك المناسبة، فنشر صورة تجمعهما سويًا عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام».

وعلق عليها قائلًا: "كل سنة وأنت طيب وناجح ومكسر الدنيا يا صاحبي.. يا أطيب وأجدع خلق الله".

ليرد عليه كرارة قائلًا: "وأنت طيب يا أخويا وحبيبي الغالي".

أمير كرارة ودياب يتألقان في نسل الأغراب

جدير بالذكر أن أمير كرارة ودياب اجتمع سويًا بمسلسل «نسل الأغراب»، الذي عُرض خلال السباق الرمضاني المنصرم، تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، رحاب الجمل، محمد مهران، أحمد داش، أحمد فهيم، احلام الجريتلى وأيمن عزب وعلاء زينهم وآية سليم وإنتاج شركة سينرجى.

برنامج سهرانين تقديم أمير كرارة

ويقدم كرارة حاليًا الموسم الجديد من برنامج «سهرانين»، برنامج السهرة الفنية، يستضيف في كل حلقة بعض نجوم الوسط الفني، ليستعرض معهم مشوارهم المهني والصعوبات التي واجهوها، وعلاقاتهم بزملائهم ولحظات حياتهم اليومية في السنوات الماضية.

ويذاع عبر قناة «ON»، يومى الأربعاء والخميس من كل أسبوع، فى تمام الساعة التاسعة مساءً.