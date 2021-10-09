الاتحاد السكندري رابعاً في البطولة العربية لكرة السلة بعد الخسارة من الزهراء التونسي

/655216/الاتحاد-السكندري-رابعا-في-البطولة-العربية-لكرة-السلة-بعد-الخسارة-من-الزهراء-التونسي

إنتهت منذ قليل مباراة فريق الإتحاد السكندري أمام نظيرة الزهراء التونسي بنتيجة 78/73 , في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من البطولة العربية لكرة القدم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأحتل فريق الإتحاد السكندري بعد خسارتة لمباراة اليوم , المركز الرابع في البطولة العربية بينما تمكن فريق الزهراء التونسي من إحتلال المركز الثالث والحصول علي الميدالية البرونزية.

وكان فريق الإتحاد السكندري قد خسر مباراة نصف نهائي البطولة العربية مساء أمس الجمعة أمام النادي الأهلي المصري والذي صعد لمواجهة فريق الكويت الكويتي في المباراة النهائية.

أحداث مباراة الأهلي والإتحاد السكندري

وتمكن النادي الأهلي أن يحقق الفوز بنتيجة 78/ 73 في مباراة ماراثونية بين الفريقين.

ولعب الفريقين 4 أشواط بجانب شوط إضافي لمدة 5 دقائق من أجل تحديد الفائز بالمباراة.

وتمكن الأهلي أن يتقدم في جميع الأشواط بفارق كبير، حتى جاء الربع الأخير، وتمكن لاعبو الاتحاد السكندري في العودة من جديد والتعادل 68/68 لكل فريق.

وتم لعب شوط إضافي لمدة 5 دقائق ليحقق الأهلي الفوز بالمباراة ويصعد للمباراة النهائية للبطولة العربية.

وفيما يلي جاءت نتيجة الأشواط الأربعة:

الشوط الأول: 16/12

الشوط الثاني: 38/29

الشوط الثالث: 54/42

الشوط الرابع: 68/68

الشوط الأخير: 78/73

ويلتقي الأهلي أمام الكويت الكويتي في نهائي البطولة العربية لكرة السلة.

تمكن فريق رجال سلة الأهلي من تحقيق الفوز علي نظيرة نادي بيروت اللبناني بنتيجة 82-84 في مباراة نصف نهائي كأس البطولة العربية.

وشهدت المباراة سجالاً كبيراً بين الفريقين طوال أشواط المباراة حيث لاقي النادي الأهلي صعوبة كبيرة في تحقيق الفوز .

وأستمر التعادل قائم بين الفريقين لفترة طويلة حتي تمكن المحترف طومسون من تسجيل الرمية القاتلة في أخر الثواني وقيادة النادي الأهلي إلي تحقيق الفوز الصعب والتأهل إلي الدور القادم.

وكان النادي الأهلي قد تمكن من تحقيق الفوز على شعب حضرموت اليمني ووداد بوفاريك الجزائري والفتح السعودي في الدور الأول من البطولة.

البطولة العربية لكرة السلة

وتضم قائمة «رجال سلة الأهلي» في البطولة العربية كلا من: مايكل تومسون ومايكل فاكوادي وإيهاب أمين وعمر عزب ومحمد أبو النصر وسيف سمير وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمرو الجندي وأحمد حمدي وعمر طارق وعبد الله ناصر.

ويشارك في البطولة العربية 18 فريقًا هي أندية: الاتحاد السكندري والأهلي من مصر، والشارقة والبطائح من الإمارات، والكويت واليرموك من الكويت، والميناء وشعب حضرموت من اليمن، والغرافة والوكرة من قطر، واليوناني من السودان، والزهراء الرياضي من تونس، والمنامة البحريني، وبيروت اللبناني، والفتح السعودي، واتحاد الفتح المغربي، ووداد بوفاريك وبليدة من الجزائر.