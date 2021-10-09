«أب» يبلغ عن اختفاء ابنة منذ يومين

تلقى رجال مباحث شرطة طما بمحافظة سوهاج، بلاغا من أب باختفاء نجله الطالب بالصف الثاني الإعدادي، حيث ذهب لشراء ملابس المدرسة، ولم يعد إلى منزله.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل اختطاف طالب بالصف الثاني الاعدادي

تفاصيل الحادث

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطار من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من أب باختفاء ابنه وتغيبه عن المنزل دون أية أسباب تُذكر.

والفحص والانتقال اتضح من خلال التحريات اختفاء طالب يُدعى «علي. ف. ع - 14 عامًا» طالب بالصف الثاني الإعدادي يقيم ناحية قرية مشطا دائرة مركز طما، بعدما خرج من منزل أسرته متوجهًا إلى المحال التجارية لشراء ملابس المدرسة، حيث إنه يدرس بالصف الثاني الإعدادي.

عدم وجود خلافات

بسؤال والده قال بعدم وجود أية خلافات أسرية بالمنزل ولم يحدث، مُشيرًا إلى أن إبنة متغيب منذ يومين ولا يعلم شئ عنه، كما أنه لم يتواصل مع أحد من أصدقائة منذ لخظة تغيبه عن المنزل.

وفي سياق أخر أمرت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، اليوم السبت، سرعة طلب تحريات المباحث حول اتهام صاحب محل، للمطرب الشعبي «حمو بيكا» والحرس الشخصي له بالتعدي عليه وإصابته لرفضه التقاط صورة معه، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط المكان لفحصها، وسؤال المجنى عليه وشهود العيان.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل التحقيق فى اتهام حمو بيكا وحرسه بضرب شخص حاول التقاط صورة معه

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إشارة من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ من المدعو «سامح.م.ال»، 38 سنة، صاحب محل، يتهم المدعو محمد محمود مصطفى، وشهرته حمو بيكا، 33 سنة، مغنى المهرجانات، بالتعدى عليه بالضرب.