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/655220/نهائي-الموسم-الثالث-لدوري-مستقبل-وطن-بين-محافظتى-القاهرة-والدقهلية-فى-انتظار-صافرة-الحكم-بحضور-وزير-الشباب-وممثل-الأغلبية-البرلمانية

وبمشاركة رئيس رابطة أندية الدورى المصرى أحمد دياب

06:41 م - السبت 9 أكتوبر 2021

ينتظر مساء اليوم السبت نهائي الموسم الثالث لدوري مستقبل وطن بين محافظة القاهرة ومحافظة الدقهلية،«صافره الحكم» بمجمع صالات حسن مصطفى للألعاب الرياضية بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بعدما إمتد لأكثر من شهرين تنافس خلالها ٧٥٠٠ فريقً مثلوا كافة ربوع ومحافظات الجمهورية.

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يأتى ذلك تحت إشراف من الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، رئاسة الأمين العام للحزب والنائب الأول المهندس أشرف رشاد الشريف، حيث من المنتظر أن يحصل المركز الأول علي ميداليات بجانب درع وجائزة مادية نصف مليون جنيه، والثاني ميداليات وجائزة مادية ربع مليون جنيه، فى الوقت الذى يحضر فعاليات النهائى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، والمهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب والأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، والنائب أحمد دياب، رئيس رابطة أندية الدورى المصرى، وعدد من قيادات حزب مستقبل وطن ونواب مجلسى النواب والشيوخ وعددً من قيادات الوزارة وعددً من القيادات التنفيذية.

وشهدت الأيام الأخيرة استعدادات مكثفة من حزب مستقبل وطن لإقامة الدور النهائي للموسم الثالث من دوري مستقبل وطن حيث أقيمت قرعة الدور النهائي للبطولة بمقر المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر من خلال اللجنة العليا للبطولة التي شكلتها الأمانة المركزية للحزب تحت إشراف المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب وضمت في عضويتها النائب محمد جمال الجارحي الأمين العام المساعد وأمين شباب الحزب ومحمد عمار أمين العمل الجماهيري والمهندس أحمد صبري أمين شئون المجالس المحلية.

دورى مستقبل وطن وتحيا مصر

دوري مستقبل وطن يستهدف توفير الفرصة لجموع الشباب علي مستوي محافظات الجمهورية من سن 18 حتي 25 ، وذلك فى كل محافظة، ومدينة، ومركز وقرية، وصولا لكل قري ونجوع وشياخات مصر، حيث أن هناك قطاع كبير من المواهب والتى لم ولن تكتشف لعدم وجود فرصة، ودوري مستقبل وطن فرصة ذهبية لتحقيق حلم أي شاب يملك موهبة حقيقة فى كرة القدم.