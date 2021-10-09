عرض الموسم الثالث من «الآنسة فرح» غدًا على Mbc مصر

/655221/عرض-الموسم-الثالث-من-الآنسة-فرح-غدا-على-Mbc-مصر

تستعد شبكة قناة «mbc مصر» لعرض الموسم الثالث من مسلسل «الآنسة فرح» غدًا الأحد الموافق 10 أكتوبر الجاري، يوميًا من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءً.

دوت الخليج يرصد موعد عرض مسلسل «الآنسة فرح» على قناة «Mbc» مصر.

أبطال مسلسل الآنسة فرح

مسلسل «الآنسة فرح» يشارك فيه نخبة من النجوم، منهم أسماء أبواليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول، تامر فرج وآخرين، وقد تولى رواية أحداث الموسم الثالث أحمد الجارحي بأسلوب سلس ومحبب، وهو من كتابة محمود عزت وعمرو مدحت وإخراج وائل فرج.

نهاية «الآنسة فرح» الموسم الثاني

وانتهى الموسم الثاني من العمل بمواجهة فرح، التي تلعب دورها الفنانة أسماء أبو اليزيد، للعديد من الضغوطات في حياتها، واختتمها إطلاق النار على طارق الذي لعب دوره محمد الكيلاني، وفي الموسم الثالث يشهد الآنسة فرح العديد من التطورات في الأحداث.

وبعد تعرض طارق لطلق ناري في ليلة الزفاف، يتم إدخاله على وجه السرعة إلى المستشفى، لكن دومًا ستعيش فرح مشاعر متناقضة بين سعادة وحزن، إضافة إلى وقوع حدث مفاجئ يقلب كل الموازين.

الآنسة فرح الموسم الرابع

ويدور الجزء الرابع حول فرح - أسماء أبو اليزيد - التى تعمل فى أحد الفنادق وتحاول أن تكرس بعض الوقت لدراستها، ‫ويلعب القدر لعبته وتتعرض فرح لحادث يقلب حياتها رأسًا على عقب، بعد حقنها بالخطأ فتحمل وهى عذراء، وذلك وفقًا للقصة التى يدور حولها المسلسل الأجنبي الذى تم اقتباس أحداثه منه.

ومن ناحية أخرى، كشفت الفنانة المصرية رانيا يوسف عن انتهاء تصوير مسلسلها الآنسة فرح وتواصلها في تصوير مسلسل «المماليك»، كما أوضحت أنه تم غلق جميع حسابتها المزيفه وإنشاء حساب جديد على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

رانيا يوسف تطل على متابعيها بفستان أصفر بعد غياب

نشرت يوسف مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهرت خلاله بفستان أصفر قصير وقالت: "مساء الخير…وحشتوني جدًا..غيبت عنكم كثير وعن التواصل معكم، عايزة اقول لكم إن دي هي صفحتي الرسمية على فيس بوك، عايزة كمان اقول لكم إن كل الصفحات الوهمية على فيس بوك من النهاردة هتتقفل".