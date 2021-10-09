التايمز البريطانية تحتفى بزيارة رئيس أساقفة كانتربرى لمصر

جدة - نرمين السيد - أفردت صحيفة التايمز البريطانية تقريرا خصصته لزيارة جاستن ويلبى رئيس أساقفة كانتربرى، إلى مصر حيث دشن أمس الجمعة، إقليما جديدا للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية يحمل اسم الإسكندرية، ويضم عشر دول إفريقية، وأقيم تدشين الإقليم بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية.





وأبرزت التايمز تصريحات ويلبى خلال المؤتمر الصحفى الذى جمعه برئيس أساقفة الإقليم الجديد الدكتور سامى فوزى، إذ أكد أن إثيوبيا مطالبة بأن تثبت أن سد النهضة لن يضر بمصالح دول النيل مشددا على ضرورة العودة إلى مائدة المفاوضات لأن الموارد الطبيعية ليست ملكا لأحد ولا دولة بعينها.

وأشارت التايمز إلى أن إثيوبيا قضت أكثر من عقد من الزمان تبنى وتصمم أكبر سد للمياه يعمل بالطاقة الهيدروليكية وسط انتقادات من جيرانها حول الأمن المائى، وفى يوليو الماضى، مصر والسودان اتهما إثيوبيا بخرق القانون الدولى بعد البدء فى مرحلة الملء الثانى للسد.

ووفقا للصحيفة، فإن ويلبى طالب الحكومة الإثيوبية بإظهار مسئوليتها حول استخدام مياه السد بشكل يعتنى بجيرانهم ودول الحوض دون أن يصبح السد أمرا مقلقا.

الصحيفة أشارت إلى إن تصريحات ويلبى تمت قبل تدشين إقليم جديد فى مصر يضم عشرة دول إفريقية هى تونس وليبيا والصومال وموريتانيا وتشاد وجيبوتى وإثيوبيا والجزائر ومصر حيث كانت تلك الدول تتبع من قبل إقليم القدس والشرق الأوسط قبل تأسيس الإقليم الجديد الذى يخدم ما بين 30 إلى 40 ألف انجليكانى تحت قيادة سامى فوزى رئيس الأساقفة المصرى.

وأكدت أن الإقليم الجديد قد تم إعلانه العام الماضى إلى أن وباء كورونا تسبب فى تأخير طقس التدشين الذى أجراه ويلبى أمس، قائلا: الإقليم الجديد يغطى منطقة هائلة من أمواج الأطلسى وحتى شواطئ البحر الأحمر والمحيط الهندى مشيرا إلى أهمية تلك المنطقة فى المسيحية المبكرة.

ونقلت التايمز عن ويلبى عظته أمس فى قداس التدشين حيث أشار إلى تاريخ طويل من العنف الدينى مؤكدا أن المسيحيون جزء من كنيسة تغزو بالحب والسلام لا بالسلاح ولا القنابل داعيا المسلمين والمسيحيين للعيش معا متحابين.

التايمز لفتت إلى إن المسيحيين المصريين يؤمنون أن بطريركية الإسكندرية تأسست على يد القديس مرقس فى القرن الـ33 بعد الميلاد وخلال 300 سنة أصبحت المدينة واحدة من أهم المراكز المسيحية فى العالم ووطنا لمدرسة لاهوتية من أبرز رموزها العلامة اكليمنضس السكندرى والعلامة أوريجانوس.

وأوضحت أن زيارة ويلبى لمصر تعتبر الثانية خارج بلاده منذ بداية الجائحة حيث يزور مؤسسة مصر الملجأ الأسقفية وبعض المؤسسات الخيرية التابعة للكنيسة وذلك بعد زيارة روما حيث التقى بابا الفاتيكان فى مؤتمر المناخ الأسبوع الماضى.