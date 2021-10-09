/655212/التحكيم-السري-لـ-مستر-أولمبيا-يضع-بيج-رامي-وبراندن-كيري-للتنافس-علي-اللقب

يستعد بيج رامي، للمنافسة على لقب مستر أولمبيا 2021 خلال المنافسات التي تقام حاليا بأمريكا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبمتابعة الأخبار الخاصة بلجنة التحكيم والخبراء، قبل بداية النهائي في صباح غدا الأحد، يتوقع الجميع أن بيج رامي سيكون له نصيب الأسد في الفوز باللقب اليوم.

ويسعى بيج رامي للحفاظ على اللقب للعام الثاني على التوالي، ويعتبر هو الأجهز بين المشاركين لنيل اللقب.

ويرى الخبراء والتحكيم السري للبطولة أن براندن كيري سيكون المنافس الأول لبيج رامي على لقب مستر أولمبيا 2021.

وتأهل بيج رامي للناهئي بجانب خماسي يتواجد معه ويتنافسون من أجل نيل اللقب.

أهمهم هادي شوبان.. تعرف على منافسي بيج رامي على لقب مستر أولمبيا 2021

تأهل البطل المصري، بيج رامي لنهائي بطولة مستر أولمبيا بكل سهولة، وذلك بعد إجماع الخبراء.

وكان يشارك في بطولة مستر أولمبيا 18 لاعبا، تم صعود 6 لاعبين لنهائي مستر أولمبيا، والذي سوف يقام غدا الأحد.

وينافس بيج رامي على لقب هذا العام خماسي جيد، ولكن لم يرتقوا لإمكانيات بيج رامي، وذلك بشهادة الخبراء والحكام.

بيج رامي

ولكن يعتبر هادي شوبان، هو المنافس الأول لبيج رامي على اللقب هذا العام، وهو الأقرب له فقط عن باقي المنافسين.

وفيما يلي السدادسي المتأهل لنهائي مستر أولمبيا 2021:

Big Ramy

William Bonac

Hunter Labrada

Hadi Choopan

Nick WalkerBrandon Curry

وكان فيل هيث حامل لقب البطولة 7 مرات على التاولي، أكد قبل أيام أن بيج رامي هو الأفضل هذا العام والأقرب لتحقيق اللقب، وسيكون المنافس الأول له فقط هادي شوبان.

بيج رامي يكتسح الجميع ويتأهل لنهائي مستر أولمبيا 2021

بدأت منافسات مستر أولمبيا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بمشاركة حامل اللقب المصري، بيج رامي.

ويشارك على مسرح مستر أولمبياد 18 لاعبا من نجوم كمال الأجسام على مستوى العالم، وذلك من أجل نيل اللقب.

وتمكن بيج رامي أن يصعد للمواجهة النهائية باكتساح الجميع، وبآراء جميع الخبراء، وسيتواجد على المسرح الختامي غدا الأحد، ويقترب من الحفاظ على اللقب للعام الثاني على التوالي.

وحصل بيج رامي على العلامة الكاملة والناجحة من جميع الخبراء على مسرح مستر أولمبيا، ويتنافس معه في النهائي 5 أبطال آخرين.