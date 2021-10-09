/655222/صدمة-جديدة-لتشيلسي-لوكاكو-يغادر-معسكر-المنتخب-البلجيكي

شهد مران المنتخب البلجيكي ظهر اليوم مغادرة مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي روميلو لوكاكو لمران الفريق بعد شعورة بالإجهاد مما قد يتسبب في غيابة عن مبارة الغد أمام منتخب إيطاليا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل

وفي حالة غياب الدبابة البلجيكية لفترة طويلة سوف يعاني فريق تشيلسي الإنجليزي خاصة بعد تقديم اللاعب لمستويات مميزة خلال الفترة الماضية وإعتماد المدرب الألماني توماس توخيل علية بصفة أساسية.

ومن جانبة فقد صرح المدير الفني للمنتخب البلجيكيي روبيرتو مارتينيز قائلاً :"روميلو لوكاكو يعاني من بعض الإرهاق العضلي، مثل هازارد. إنهما ليسوا بأفضل الحالات للعب.

وأوضح أنهم غادروا المعسكر بسبب هذه المشاكل، لا أعلم كم من الوقت سوف يستغرق ذلك."

ومن المقرر أن يواجة المنتخب البلجيكي نظيرة الإيطالي في الثالثة من مساء الغد في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة دوري الأمم الأوروبية 2021.

نتيجة مباراة بلجيكا وفرنسا

انتهت أحداث مباراة منتخب فرنسا وبلجيكا، بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدفين، لصالح الديوك الفرنسية، في لقاء الدور القبل النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وسجل الدولي البلجيكي كارسكو مهاجم فريق اتليتيكو مدريد الهدف الأول لفريقية، وسجل روميرو لوكاكو الهدف الثاني في المباراة، من خلال مرور وتصويب فوق لوريس ويسكنها الشباك.

عاد الدولي الفرنسي كريم بنزيما في نتيجة المباراة مع منتخب بلاده في الدقيقة الـ 62 من خلال مرور رائع من مبابي على تيليمانس ومرر الكرة إلى بنزيما داخل منطقة الجزاء، ومن ثم استدار وسدد كرة بالقدم اليسرى داخل الشباك.

وسجل كيليان مبابي الهدف الثاني والتعادل للديوك الفرنسية في الدقيقة الثامنة والستون من عمر المباراة، من خلال ضربة جزاء، تحصل عليها انتوان جريزمان، ويسددها مبابي على يسار المرمي ويسكنها الشباك.

وسجل صيو هيرنانديز الهدف الثالث والفوز لمنتخب فرنسا في الدقيقة التسعين من عمر المباراة، من خلال كرة عرضية من الطرف الأيمن لصالح فرنسا عن طريق بافارد شتتها المدافع لترتد إلى ثيو هيرنانديز على حدود منطقة الجزاء الذي سدد صاروخية لمسها كورتوا بأطراف أصابعه لتسكن الكرة الشباك.

تشكيل منتخب بلجيكا أمام فرنسا:

حراسة المرمي: كورتوا

خط الدفاع: توبي ألديرفيريلد - ديناير - فيرتونخين - كاستاني

خط الوسط: فيتسيل - تيليمانس - دي بروين

خط الهجوم: كاراسكو - إيدين هازارد – لوكاكو

تشكيل منتخب فرنسا أمام بلجيكا:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: بافارد - كوندي - فاران - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: لوكاس هرنانديز - رابيو - بوجبا -

خط الهجوم: جريزمان - كيليان مبابي - كريم بنزيما