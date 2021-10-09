/655225/تشكيل-قدامى-الأهلي-والزمالك-قبل-نهائي-دوري-مستقبل-وطن

يستعد النجوم القدامي لقطبي الأهلي والزمالك، لمباراة القمة، والذي تسبق نهائي دوري مستقبل وطن الموسم الثالث.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويحضر الدكتور أشرف صبحي المباراة، بجانب أشرف رشاد الأمين العام، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، وممثل الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، وحضور النائب أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ، ورئيس رابطة الأندية للدوري المصري.

وجاء تشكيل قدامى الأهلي كالتالي:

أمير عبد الحميد

أحمد حسن

سيد معوض

عادل مصطفى

هشام حنفي

محمد فاروق

أما تشكيل الزمالك فجاء كالتالي:

عبد الواحد السيد

وائل القباني

أيمن عبد العزيز

جمال حمزة

خالد الغندور

ويأتي على مقاعد بدلاء الأهلي في لقاء اليوم خالد بيبو أما الزمالك فيتواجد كريم حسن شحاتة.

اليوم.. نهائي دوري مستقبل وطن بين القاهرة والدقهلية

ساعات قليلة تفصلنا على نهائي دوري مستقبل وطن بعد منافسات شرسة أمتدت من المرحلة الأولى على مستوى الوحدات الحزبية حتى الوصول للوحدات المركزية لكل محافظة، حيث يقام نهائي أقوى التجمعات الرياضية الشبابية في مصر خلال الأونة الأخيرة مساء اليوم على مجمع صالات حسن مصطفى.

وتقام مباراة النهائي بين فريقي القاهرة والدقهلية في تمام الثامنة من مساء اليوم على ملعب صالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر في إحتفالية كبرى يحضرها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس أشرف الشريف، ممثل الأغلبية البرلمانية، والنائب الأول لحزب مستقبل وطن، الأمين العام للحزب، بجانب العديد من قيادات الحزب والشخصيات الرياضية و العامة.

دوري مستقبل وطن

ومن المقرر أن يحصل الفريق الفائز بالبطولة على جائزة مالية تقدر قيمتها بنصف مليون جنيه بينما يحصد وصيف البطولة جائزة مالية قيمتها ربع مليون جنيه فيما أستطاع فريق الإسماعيلية إقتناص الميدالية البرونزية.

ويرصد دوت الخليج كافة تفاصيل نهائي دوري مستقبل من اللحظات الأولى من صباح اليوم السبت، وبداية استعدادت الفريقين حتى صافرة النهاية وإعلان الفائز باللقب بجانب نقل مراسم التتويج والإحتفالات على مجمع صالات حسن مصطفى وهو نفس ملعب نهائي دوري مستقبل وطن على مستوى محافظة الجيزة.

يتم تحديد الجائزة المادية المقترحة من قبل لجنة تنظيم المحافظة ولكن يمكن تحديدها عبر المستويات المختلفة