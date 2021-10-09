/655223/الأزهر-تعلن-أسماء-وجدول-تسكين-الدفعة-الثانية-من-المقبولين-في-المدن-الجامعية-بنين

دوت الخليج

وأوضحت في بيان لها، السبت، أنه تم وضع جدول زمني للتسكين يبدأ من غدٍ الأحد بتسكين الحاصلين على تقدير: ممتاز فرق نهائية، ويوم الاثنين ممتاز فرق النقل، أما الطلاب الحاصلون على تقدير جيد جدًّا الفرق النهائية، فتقرر تسكينهم يوم الثلاثاء،و جيد جدًّا فرق النقل فتقرر تسكينهم يوم الأربعاء.

وأشارت إلى أنه تقرر تسكين المتخلفين من المراحل السابقة، الخميس المقبل، وجار نشر باقي كليات البنين والبنات تباعا.

رابط نتيجة تنسيق المدينة الجامعية بالقاهرة:

http://azu.edu.eg/CityResult/

هذا وقررت جامعة الأزهر، منع التعامل بالكتاب الورقي، والاستعاضة عنه بأقراص مدمجة، بدءا من العام الدراسي الحالي.

دوت الخليج

جامعة الأزهر تقرر إلغاء التعامل نهائيا بالكتاب الورقي

ونص قرار جامعة الأزهر الخاص على عدم بيع أو طباعة كتب أو مذكرات أو أي مواد ورقية بدءا من العام الجامعي 2022/2021، اتساقا مع رؤية الدولة للتحول الرقمي.

الأزهر يلغى التعامل نهائيًا بالكتاب الورقي

ونص القرار، على إفادة مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأقراص مدمجة "cd"، تقسم داخليا إلى مجلدات باسم كل شعبة "البرامج الدراسية داخل كل مجلد للشعبة لكل فرقة دراسية.

انظر نص قرار الأزهر بعدم التعامل بالكتاب الورقي

وتضمن القرار، إقرار عضو هيئة التدريس باسم الكتاب ومحتواه ومسئوليته الكاملة عما يتضمنه وموافقته على نشره إلكترونيا، وموافقة مجلس القسم على تدريس الكتاب ضمن مقررات القسم للكليات النظرية والعملية. ونص القرار على ما يلي: