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كلاسيكو الكرة المصرية فى نهائي مستقبل وطن 

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انطلقت منذ قليل صفارة بدء مباراة من نوع خاص بين فريقي الأهلى والزمالك (قطبي الكرة المصرية)، وذلك بنهائي دوري مستقبل وطن، الذى يجمع بين محافظة القاهرة ومحافظة الدقهلية.

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دوت الخليج

كلاسيكو الكرة المصرية فى نهائي مستقبل وطن

ومن أبرز لاعبي الأهلي المشاركين فى المباراة الودية المقامة فى مجمع حسن مصطفى للألعاب الرياضية بمدينة السادس من أكتوبر، سيد معوض، وأحمد حسن، وأمير عبدالحميد، ووائل رياض، وهشام حنفي، وغيرهم من اللاعبين.

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ويضم فريق الزمالك، كلًا من عبدالواحد السيد، وخالد الغندور، وكريم حسن شحاتة، وجمال حمزة وآخرون.

نجوم الأهلى والزمالك فى نهائي مستقبل وطن

وينتظر مساء اليوم السبت نهائي الموسم الثالث لدوري مستقبل وطن بين محافظة القاهرة ومحافظة الدقهلية،«صافره الحكم» بمجمع صالات حسن مصطفى للألعاب الرياضية بمدينة السادس من أكتوبر،  وذلك بعدما إمتد لأكثر من شهرين تنافس خلالها ٧٥٠٠ فريقً مثلوا كافة ربوع ومحافظات الجمهورية.

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وشهدت الأيام الأخيرة استعدادات مكثفة من حزب مستقبل وطن لإقامة الدور النهائي للموسم الثالث من دوري مستقبل وطن حيث أقيمت قرعة الدور النهائي للبطولة بمقر المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر من خلال اللجنة العليا للبطولة التي شكلتها الأمانة المركزية للحزب تحت إشراف المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب وضمت في عضويتها النائب محمد جمال الجارحي الأمين العام المساعد وأمين شباب الحزب ومحمد عمار أمين العمل الجماهيري والمهندس أحمد صبري أمين شئون المجالس المحلية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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