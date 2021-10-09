الجمهور يحتفل بعيد ميلاد شيرين عبد الوهاب ال41.. والأخيرة تعلق:«هما 39 بس»

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وجهت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب رسالة شكر وامتنان لجمهورها، بعد أن احتفلوا بعيد ميلادها ال 41 على طريقتهم الخاصة.

دوت الخليج يرصد احتفال الجمهور بعيد ميلاد النجمة شيرين عبد الوهاب.

شيرين عبد الوهاب تكشف عن هدايا عيد ميلادها

غردت عبد الوهاب عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصير «تويتر» بصورة الهدايا الذي أرسلها إليها جمهورها، والتي كانا من بينهم 39 وردة بناءً على رغبتهل في أنها اعتبرت ذاتها توقفت عند هذا العمر.

وكتبت شيرين: ربنا يخليكوا ليا دايمًا عيلة مش بس علاقة محبة بين جمهور وفنان، كلامكوا ودعمكوا كتير كان اللي بيوقفني على رجلي.. كل سنة وأنتم حبايبي وربنا ما يحرمني منكم أبدًا".

عيد ميلاد شيرين عبد الوهاب ال 41

احتفلت شيرين عبد الوهاب، بعيد ميلادها، أمس الجمعة الموافق 8 أكتوبر، وتعد من أبرز المطربات المصرية والعربية التي تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة وذلك لما تتمتع به شيرين عبد الوهاب من طبقة صوت نسائية ذهبية وغير منتشرة، وبمجرد سماع صوتها بالغناء تتعلق الأغنية بأذن المستمعين، كما انها تتمتع بطيبة وعفوية تظهر بها دائمًا أمام جمهورها فهى فنانة يعشقها ويحبها الجميع، وبما أن بدايتها كانت من خلال أغنية على طريقة الدويتو.

مسيرة شيرين عبد الوهاب الفنية

بدأت مشوارها الفنى منذ عام 2000 بظهورها مع المطرب محمد محيى فى دويتو غنائى بعنوان "بحبك"، كانت انطلاقتها الحقيقية مع المنتج نصر محروس، الذى قرر أن ينتج ألبوم غنائى مشترك لها وتامر حسنى، بعنوان "فرى ميكس3"، وهو أيضا من أنتج أغنية "آه يا ليل" وهى أول أغانيها، وحققت نجاحا كبيرا عند طرحها، وكذلك ألبوم "جرح تانى" عام 2003، وفى نفس الوقت دخلت مجال السينما، من خلال مشاركتها الفنان أحمد حلمى فى فيلم "ميدو مشاكل".

ودخلت شيرين أيضا فى عالم الدراما التليفزيوينة بمسلسل "طريقى"، الذى نال جائزة أفضل مسلسل درامى فى مهرجان الإذاعة والتليفزيون التونسى، كما شاركت كعضو لجنة تحكيم فى ثلاثة مواسم من برنامج "ذا فويس-أحلى صوت"، بجانب تقديمها برنامجا غنائيا منوعا باسم "شيرى استوديو".

وتزوجت شيرين عبد الوهاب، من حسام حبيب فى 8 إبريل 2018، ومنذ وقت زواجهما حتى الآن طرحت شيرين عبد الوهاب عدد قليل من أعمالها الفنية وهو ألبوم واحد وأكثر من أغنية وطنية وأغنية سينجل وأكثر من أغنية دعائية.