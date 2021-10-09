/655227/التعادل-السلبي-يحسم-الشوط-الأول-بين-قدامى-الأهلي-والزمالك

انتهي منذ لحظات الشوط الأول من المباراة الودية التي جمعت بين فريقي قدامي الأهلي والزمالك وذلك قبل إنطلاق المباراة النهائية لدوري مستقبل وطن.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل

وشهدت المباراة أجواء حماسية بين الفريقين في ظل استعادة اللاعبين لمستوياتهم القديمة التي اعتادو عليها قبل ألإعتزال.

وتصدي حارس مرمي نادي الزمالك عبدالواحد السيد لتسديدة قوية من جانب اللاعب خالد بيبو لاعب النادي الأهلي السابق.

وفي المقابل حاول جمال حمزة تسجيل هدف الزمالك الأول ولكن قابلة تألق كبير من جانب حارس مرمي الأهلي أمير عبدالحميد.

لينتهي شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين في ظل تألق كبير للعديد من اللاعبين وتألق لحارسي المرمي عبدالواحد السيد وأمير عبدالحميد.

وغادر جمال حمزة أرضية الملعب ودخل بدلا منة كريم حسن شحاتة

وكان فريق الأهلي قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من :

أمير عبد الحميد

أحمد حسن

سيد معوض

عادل مصطفى

هشام حنفي

محمد فاروق

أما تشكيل الزمالك فجاء كالتالي:

عبد الواحد السيد

وائل القباني

أيمن عبد العزيز

جمال حمزة

خالد الغندور.