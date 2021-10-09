بعد توجيهات الرئيس.. الصحة توفر كرسى متحرك لإحدى المشاركات بمعرض تراثنا

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، توفير "كرسى متحرك" وتقديم الرعاية الطبية بالمجان، لإحدى السيدات المشاركات بمعرض "تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية"، والذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير طنطاوى فى التجمع الخامس بالقاهرة.





وأشارت الوزيرة إلى أنه فور توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير "كرسى متحرك" للسيدة وتقديم الرعاية الطبية لها خلال افتتاح المعرض، تم توفير كرسى مزود بإمكانيات متطورة، وتسليمه للسيدة بالجناح التى تعمل به داخل المعرض، تيسيرا عليها ومساعدتها على الحركة بسهولة أثناء أداء عملها، وذلك فور مغادرة الرئيس السيسى للمعرض. ووجهت وزيرة الصحة بعلاج السيدة بالمجان ضمن مبادرة "رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة"، ومتابعة حالتها الصحية بشكل دورى حيث تعانى من مرض "سرطان الثدى"، مضيفة أنه جار إرسال فريق طبى لمنزل السيدة للاطمئنان عليها ونقلها لإحدى المستشفيات لبدء اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لعلاجها. وأعربت السيدة عن سعادتها البالغة بالاستجابة السريعة لها، موجهة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى لحرصه على تلبية مطلبها وتوفير "كرسى متحرك" يساهم فى التيسير عليها لمباشرة عملها وعلاجها وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لها.

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