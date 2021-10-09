التعليم العالى تكشف حقيقة تأجيل الدراسة بالجامعات

جدة - نرمين السيد - وأضاف عبدالغفار -فى اتصال هاتفى مع برنامج (صالة التحرير)، الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية (صدى البلد) اليوم السبت- أن "المجلس الأعلى للجامعات أعلن مسبقا انتظام الدراسة داخل الجامعات المصرية كالمعتاد".

ولفت إلى أن وزارة التعليم العالى حريصة على تطعيم كل منظومة التعليم داخل الجامعات، مضيفا أنه "عندما يتم الانتهاء من تطعيم جميع أطراف المنظومة التعليمة؛ يعطينا هذا معدل أمان يضمن لنا الاستمرار والاستقرار فى العام الدراسى"، مشددا على أنه يتم تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطعيم كل المنتمين للوزارة فى مختلف أنحاء مصر.

وبين أنه جرى إتاحة فرصة لطلاب الجامعات للانتهاء من الحصول على لقاحات كورونا خلال الأيام المقبلة، مضيفا: "أنه خلال شهر سبتمبر الماضى انتهينا من تطعيم مليون طالب فى الجامعات المصرية"، مؤكدا التشديد على أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية داخل الجامعات.

وحول الساعات المعتمدة فى الجامعات، قال عبدالغفار "إن تعديل قانون المادة 79 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات يعطى مرونة للجامعات والكليات المختلفة وفقا للوائح الدراسة أنه ليس هناك مانع من تخرج الطالب مباشرة بعد الانتهاء من الساعات المقرة عليه فى التخصص العلمى الذى ينتمى إليه، مضيفا: "وبالتالى يمكنه الانتهاء من الدراسة بعد ثلاث سنوات"، مبينا أن الكليات العملية والنظرية داخلة فى المنظومة ما عدا التخصص البشرى.