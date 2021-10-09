بمناسبة التحول الرقمى.. النيابة تطلق قناة على يوتيوب

جدة - نرمين السيد - وأعلن المستشار حماده الصاوى، النائب العام، اليوم السبت، إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمى، مؤكدا أنها خطوة تاريخية علمية وعملية وهى الأولى فى تاريخ «النيابة العامة»، إذ تهدف إلى تيسير الإجراءات على المواطنين، وتحسين تقديم الخدمات إليهم، وتحقيق العدالة الناجزة، والارتقاء بأداء «النيابة العامة»، ودعم اتخاذ القرار بها، وتعزيز الثقة فيها، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد، وتعزيز التكامل مع مؤسسات الدولة، كل ذلك باستخدام تقنيات التحول الرقمى فى إطار رؤية مصر 2030.

وأوضح النائب العام، خلال كلمته لإطلاق الاستراتيجية، أن أولى الخطوات الفعالة نحو التحول الرقمى كوسيلة للارتقاء هى الإلمام الصحيح بحقيقة مفهومه، موضحا أن التحول الرقمى يبدأ باستخدام التكنولوجيا الحديثة فى التعامل مع كافة البيانات والمعلومات ومعالجتها رقميا؛ لتتحول ثقافة المؤسسة، وتتغير هيئتها وآلية العمل بها كليا، من أجل الارتقاء بها، وتيسير وتحسين تقديم أعمالها وخدماتها، وسرعة إنجازها، ومكافحة مختلف صور الفساد، ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق الترابط الداخلى الشامل، علاوة على التكامل الفعال مع باقى الأجهزة والمؤسسات، كل ذلك لتأمين حياة كريمة للمجتمع المصرى.