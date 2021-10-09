لجنة مكافحة كورونا توضح موعد ذروة الموجة الرابعة

كشف الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن الأسبوع المقبل ذروة الموجه الرابعة لفيروس كورونا، مضيفا أن أعراض الموجة الرابعة تختلف عن الموجات السابقة، ومنها ارتفاع درجة الحرارة أكثر من يومين، وكحة بها إفرازات، وصداع مستمر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج سيد على عبر برنامجه حضرة المواطن، المذاع على قناة الحدث اليوم، أنه سيتم تحديث بروتكول كورونا الفترة المقبلة، ونتوقع هناك زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا الفترة المقبلة.
وتابع :"من تعدى عام على لقاح كورونا سيتم إعطائه جرعة كورونا ومن أي لقاح وليس شرط من اللقاح التي تلقاه الفترة الأولى، والذروة هي أقصى عدد متوقع للموجه وتنتهى بعد فترة معينة".
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