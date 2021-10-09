نواب البرلمان لـ دوت الخليج:معرض تراثنا يعكس إهتمام الدولة بالحرف اليدوية.. ويؤكدون: اليد العاملة محور اساسي فى منظومة الصناعة ومشاركة الأردن والسودان نتيجة لتعزيز العلاقات بين الشعوب

/655219/نواب-البرلمان-لـ-تحيا-مصرمعرض-تراثنا-يعكس-إهتمام-الدولة-بالحرف-اليدوية-ويؤكدون-اليد-العاملة-محور-اساسي-فى-منظومة-الصناعة-ومشاركة-الأردن-والسودان-نتيجة-لتعزيز-العلاقات-بين-الشعوب

أشاد عدد من نواب البرلمان بافتتاح الرئيس السيسي لمعرض تراثنا للحرف اليدوية، مؤكدين أنه يعكس اهتمام الدولة بالحرف ولامنتجات اليدويةن والعمالةغير المنتظمة، مثمنين توجيهات الرئيس السيسي بتقديم كافة التسهيلات والدعم لهم وبتذليل اي عقبات تواجه انشطتهم من اجل تعزيز تلك الحرف التراثية التي تتميز بها المحافظات المصرية المختلفة وذلك في اطار دعم الدولة للشباب وللمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز آليات عرض وتسويق منتجاتهم ونفاذها الي الاسواق.

ويرصد موقع دوت الخليج فى التقرير التالي ما ذكره نواب البرلمان بشان معرض تراثنا

معرض تراثنا

أشادت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بانطلاق معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية بدورته الثالثة، مضيفة” إن في ظل التطورات التكنولوجية أصبحت الحرف اليدوية عمل نادر رغم روعة شكله وجودتة”.

حياة كريمة

وأشارت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب، إلى فخرها بهذه المبادرة في ظل مشاركة شباب المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من مختلف المراكز والقري المصرية،مشيدة بالدور الذي يقوم به والجهد الذي يبذله جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأوضحت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الاهتمام بالحرف اليدوية سيعود بفائدة كبيرة على العاملين بها في ظل مساعدتهم واستفادتهم من خدمات الجهاز المالية وغير المالية في إقامة وتطوير مشروعاتهم لتتلائم المنتجات مع احتياجات السوق والأذواق العصرية من مختلف الحرف التراثية.

وتابعت مرثا محروس،”كوني مصرية أشعر بالفخر لما يعود من نتيجة إيجابية في تعزيز العلاقات الدولية والروابط المشتركة بين الشعوب مما يشجع علي التجارة البينية ويعمل علي التكامل الاقتصادي إقليميًا من خلال استضافة المملكة الأردنية الهاشمية والسودان وتخصيص لهم أجنحة متميزة من المنتجات الفنية والتراثية المصنعة في المعرض.

واختتمت عضو مجلس النواب أن كل هذه الفعاليات ستفتح آفاق وفرص عمل مختلفة، ما يسهم في تقليل معدلات البطالة بين الشباب، والعمل على تدوير عجلة الإنتاج بطرق مختلفة من توفير مواد خام وأيدي عاملة وتسويق للمنتجات فى اطار الافتتاحات الفعالة لرئيسنا عبد الفتاح السيسي .

قالت النائبة نسرين عمر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمعرض «تراثنا» للحرف اليدوية اليوم، يؤكد دعم الدولة للمشروعات المشروعات الصغيرة، ويعكس اهتمام الرئيس السيسي بالعمالة غير المنتظمة، خاصة بعد توجيهه بزيادة حجم تمويل المبادرة الرئاسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير، بفائدة منخفضة بمقدار 117 مليار جنيه إضافية خلال العام الحالي والمقبل.

وأضافت النائبة نسرين عمر، عضو مجلس النواب،فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، إن ضعف التسويق هو أحد معوقات هذا القطاع الهام للصناعة، مطالبة بتشجيع المعارض لتسويق منتجاتها، مشيرة إلى أهمية دور التعليم ماقبل الجامعى والجامعي فى الاستفادة من الخبرات الدولية، التى قفزت فى تحقيق أهداف دعم تلك المؤسسات.

كما لفتت النائبة نسرين عمر، إلى أن تميز التجربة الماليزية، مشيرة إلى أنه حينما تم إحلال الصناعات محل الوارادات اعتمدت على صناعات صغيرة لإنتاج سلع يتم استيرادها بالفعل مثل صناعات الأغذية ومواد البناء والتبغ والطباعة والبلاستيك والكيماويات، مؤكدة على أهمية تطوير مناهج التعليم الفنى لما تمثل تلك الفئة من الشباب اهمية قصوى لريادة ملف المشروعات الصغيرة ومتابعة والتواصل مع الخريجىن وسوق العمل ومعرفة القصور فى ادارة هذا الملف فى سوق العمل لتلبية احتياجات الأسواق المحليةوانشاء رابطة للخريجين.

وأشارت النائبة نسرين عمر، عضو مجلس النواب، إلى أهمية دور الجامعات التكنولوجية وربطها باحتياجات الاقتصاد المصري وربط البرامج بالمجالات الإنتاجية والتصنيع، فضلًا عن تشجيع برامج التعليم المزدوج بين الشركات والمصانع و الجامعات لاتاحة فرص التدريب العملى للطلاب وتنمية مهارات التسويق والمهارات الالكترونية المطلوبة محليا ودوليا، إضافة إلى أدوات المعرفة و الابتكار والبحث العلمى فى مجال الصناعة لدعم عجلة التنمية و الصناعة فى الوطن و تقليل معدلات البطالة بين الشباب.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الإهتمام متابعة هذا الملف مع الوزارتين المعنيتين بالتعليم و التدريب ورفع الكفاءات لان اليد العاملة هى محور اساسي فى منظومة الصناعة و الاقتصاد،مؤكدة أنهاعلى رأس أولويات لجنة التعليم بالبرلمان لتحقيق اهداف التنمية المستدامة التى تسعى للارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته وتحقيق نمو اقتصادى مرتفع مستدام.

أشادت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمعرض “تراثنا” للحرف اليدوية اليوم ،مؤكدة أنه يعكس رؤية الدولة ممثلة فى حرصها واهتمامها بالعاملين بالحرف اليدوية.

وشددت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، على ضرورة الاستفادةمن الحرف اليدوية ومنتاجاتها من خلال التسويق لها خارجيا فى دعم اقتصاد الدولة، موضحة أهمية دعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لما تساهم به من توفير فرص عمل لقطاع مهم من المواطنين.

ودعت النائبة نشوى الشريف، إلى دعم أصحاب الحرف اليدوية، من خلال عمل معارض دولية لعرض منتاجاتهم والتسويق لها داخليا وخارجيا، إضافة إلى عمل دورات تثقيفية للتوعية بأهمية الحرف والمنتجات اليدية، كأداة مهمة للحفاظ على التراث والثقافة المصرية عبر العصور، إضافة إلى خلق جيل من الصناع المهرة اليدويين.

ثمنت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعرض تراثنا للحرف اليدوية اليوم ، مؤكدة أن الحرف اليدوية من أهم أدوات الحفاظ على الهوية المصرية والتراث الحضاري المصري.

وشددت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، على ضرورة زياد التسويق لهذه المنتجات اليدوية لتصديرها إلى الأسواق الخارجية عن طريق تحديد متطلبات الدول الآخري من هذه المنتجات، فضلا عن زيارة المعارض التجارية العالمية فى الدول التي لديها إقبال على الحرف والمنتجات اليدوية.

وطالبت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بضرورة وجود استراتيجية للحفاظ على الحرف اليدوية واستمراراها ، من خلال القانون رقم 152لسنة 2020، الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتكون تحت مظلة جهاز المشروعات لحماية هذه الحرف ودعم أصحابها والتسويق لها خارجيا.