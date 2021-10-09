/655230/بثنائية-بيبو-والصقر-الأهلي-يفوز-علي-الزمالك-في-مباراة-ودية-لقدامى-اللاعبين-قبل-نهائي-دوري-مستقبل-وطن

انتهي منذ لحظات الشوط الثاني من المباراة الودية التي جمعت بين فريقي قدامي الأهلي والزمالك وذلك قبل إنطلاق المباراة النهائية لدوري مستقبل وطن.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتفوق النادي الأهلي في هذة المباراة بنتيجة هدفين نظيفين أحرزهم أحمد حسن وخالد بيبو لاعبي الأهلي السابقين.

وسجل هدف المبارة الأول لاعب النادي الأهلي السابق خالد بيبو بعد تمريرة رائعة من عادل مصطفي.

ثم أضاف العميد احمد حسن ثاني أهداف النادي الأهلي من تسديدة رائعة سكنت شباك الحارس عبدالواحد السيد وتصبح النتيجة ثناية نظيفة لصالح النادي الأهلي.

وفي شوط المباراة الثاني شارك أيضا اللاعب وائل رياض شيتوس من جانب النادي الأهلي .

وشهدت المباراة أيضاً تواجد الإعلامي خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق.

وتصدي الحارس عبدالواحد السيد مجدداً لفرصة خطيرة من جانب سيد معوض الظهير الأيسر السابق للنادي الأهلي.

وأفتتح خالد بيبو نجم النادي الأهلي السابق أول أهداف اللقاء بعد تمريرة رائعة من جانب عادل مصطفي.

وغادر جمال حمزة أرضية الملعب ودخل بدلا منة كريم حسن شحاتة

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني شارك الكابيتانو حسام غالي في المباراة.

نتيجة الشوط الأول

وشهد الشوط الأول أجواء حماسية بين الفريقين في ظل استعادة اللاعبين لمستوياتهم القديمة التي اعتادو عليها قبل ألإعتزال.

وتصدي حارس مرمي نادي الزمالك عبدالواحد السيد لتسديدة قوية من جانب اللاعب خالد بيبو لاعب النادي الأهلي السابق.

وفي المقابل حاول جمال حمزة تسجيل هدف الزمالك الأول ولكن قابلة تألق كبير من جانب حارس مرمي الأهلي أمير عبدالحميد.

لينتهي شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين في ظل تألق كبير للعديد من اللاعبين وتألق لحارسي المرمي عبدالواحد السيد وأمير عبدالحميد.

وكان فريق الأهلي قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من :

أمير عبد الحميد

أحمد حسن

سيد معوض

عادل مصطفى

هشام حنفي

محمد فاروق

أما تشكيل الزمالك فجاء كالتالي:

عبد الواحد السيد

وائل القباني

أيمن عبد العزيز

جمال حمزة

خالد الغندور.

نهائي دوري مستقبل وطن

وتقام مباراة النهائي بين فريقي القاهرة والدقهلية في تمام الثامنة من مساء اليوم على ملعب صالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر في إحتفالية كبرى يحضرها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس أشرف الشريف، ممثل الأغلبية البرلمانية، والنائب الأول لحزب مستقبل وطن، الأمين العام للحزب، بجانب العديد من قيادات الحزب والشخصيات الرياضية و العامة.

ومن المقرر أن يحصل الفريق الفائز بالبطولة على جائزة مالية تقدر قيمتها بنصف مليون جنيه بينما يحصد وصيف البطولة جائزة مالية قيمتها ربع مليون جنيه فيما أستطاع فريق الإسماعيلية إقتناص الميدالية البرونزية.

ويرصد دوت الخليج كافة تفاصيل نهائي دوري مستقبل من اللحظات الأولى من صباح اليوم السبت، وبداية استعدادت الفريقين حتى صافرة النهاية وإعلان الفائز باللقب بجانب نقل مراسم التتويج والإحتفالات على مجمع صالات حسن مصطفى وهو نفس ملعب نهائي دوري مستقبل وطن على مستوى محافظة الجيزة.