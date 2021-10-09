/655231/أيتن-عامر-تتعاون-مع-عمرو-مصطفى-في-أغنية-جديدة

أعلنت الفنانة المصرية أيتن عامر تعاونها مع الملحن عمرو مصطفي في أغنية جديدة من غنائها، ويعد هذا التعاون الثاني بينهما.

لكنها لما تكشف عن اسم الأغنية بعد اوي أي تفاصيل متعلقة بها، ركزت فقط على تشويق جمهورها.

دوت الخليج يرصد تفاصيل أغنية الفنانة أيتن عامر الجديدة مع الملحن عمرو مصطفى.

أيتن عامر برفقة عمرو مصطفى

نشرت عامر صورة برفقة عمرو مصطفى عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وشوقت جمهورها قائلة: "أغنية هتنزل قريب هتبقى مفاجأة، هتهجبكوا أوي أوي.. في تاني تعاون مع الفنان المتميز عمرو مصطفى".

آيتن عامر تكشف عن تلقيها رسالة تحذير بمنع ابنتها من مشاهدة squig games

هذا وقد كشفت الفنانة آيتن عامر عن إرسال مدرسة أولادها تحذير من المسلسل الكوري squid games.

وكتبت آيتن عامر عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر: «المدرسة باعتين email بيحذروا فيه من مسلسل squid games وبيقولوا إنه مشاهدته خطرا على الأولاد وبيطلبوا مساعدة الأهالي في السيطرة على الموضوع".

تابعت آيتن عامر: "لأن الفكرة بتاعة اللعبة اللي في المسلسل ابتدت تنتشر وقت البريك والولاد بيلعبوها، المسلسل الظاهر إنه عنيف فعلا؛ لأن الدنيا مقلوبة بسببه».

وتدور أحداث مسلسل لعبة الحبار حول مجموعة من الأشخاص مدينين ويائسين يشاركون في سلسلة من الألعاب القتالية، على أمل الحصول على جائزة نقدية كبيرة، وحقق "هاشتاج" المسلسل على موقع "تيك توك" أكثر من 26 مليار مشاهدة، حيث ينشر المعجبون صورًا متعلقة بالعرض وتوجيه تحية لأعضاء فريق التمثيل، بما في ذلك هويون جونج.

مسلسل "لعبة الحبار" بات من أكثر المسلسلات متابعة على شبكة "نتفليكس"، وفقًا لتصريحات تيد ساراندوس، الرئيس التنفيذي المشارك ومدير المحتوى في الشبكة، لذا أوضح أن البرنامج لديه فرصة جيدة جدًا ليصبح أكبر عرض على الإطلاق، وسيصنف بالتأكيد على أنه أكثر المسلسلات الأصلية -غير الإنجليزية- شهرة.