خالد الجندي يطالب بعدم وقوع الطلاق الشفوي فى عقد الزواج كحلًا لظاهرة المحلل الشرعي

/655232/خالد-الجندي-يطالب-بعدم-وقوع-الطلاق-الشفوي-فى-عقد-الزواج-كحلا-لظاهرة-المحلل-الشرعي

كشف الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن ظاهرة المحلل، كشفت تحايل البعض على الشريعة الإسلامية وتجاوز كتاب الله عز وجل، بحيل رخيصة، لافتا إلى أن عقد النكاح يكون بين طرفين، يكون لهما كل الحق فى وضع الشروط كيفما يشاءان ما دامت لا تخالف شرع الله.

دوت الخليج الشيخ خالد الجندي يطرح حلًا لمواجهة ظاهرة المحلل الشرعي وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "وزارة العدل بها مستشارين وفقهاء، وايضا دارا الإفتاء المصرية، تابعة إدارية إلى وزارة العدل، وعندهم ناس على اكفا ما يكون والوزارة اقرت صيغة شرط عدم وقوع الطلاق الشفوى فى عقود القران". خالد الجندي يطالب بعدم وقوع الطلاق الشفوي فى عقد الزواج واستكمل: " عشان مطلعش واحد ويعمل اعلان، ويخترق بيوت الناس، ويشتغل محلل، ويقولك لوجه الله، لو عاوزين تواجهنا هذه الظاهرة ضعوا شروط فى الكام سطر الموجودين فى عقد النكاح، ببساطة اكتبوا اتفق الطرفان على عدم وقوع الطلاق الشفوى، أو كذا وكذا".

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