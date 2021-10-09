/655235/النائب-العام-يعلن-إطلاق-قناة-بموقع-يوتيوب-بمناسبة-بدء-تنفيذ-استراتيجية-التحول-الرقمى
أعلنت النيابة العامة، عبر صفحتها الرسمية عن إطلاق قناتها بموقع يوتيوب «youtub» بمناسبة بدء تنفيذ استراتيجيتها للتحول الرقمى.
دوت الخليج يرصد في السطور التالية إعلان المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمى
تفاصيل الاعلان
وأعلن المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمى، مؤكدا أنها خطوة تاريخية علمية وعملية وهى الأولى فى تاريخ «النيابة العامة»، إذ تهدف إلى خدمة وتيسير الإجراءات على المواطنين، وتحسين تقديم الخدمات إليهم، وتحقيق العدالة الناجزة، والارتقاء بأداء «النيابة العامة»، ودعم اتخاذ القرار بها، وتعزيز الثقة فيها، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد، وتعزيز التكامل مع مؤسسات الدولة، كل ذلك باستخدام تقنيات التحول الرقمى فى إطار رؤية مصر 2030.
وأوضح النائب العام، خلال كلمته لإطلاق الاستراتيجية، أن أولى الخطوات الفعالة نحو التحول الرقمى كوسيلة للارتقاء هى الإلمام الصحيح بحقيقة مفهومه، موضحا أن التحول الرقمى يبدأ باستخدام التكنولوجيا الحديثة فى التعامل مع كافة البيانات والمعلومات ومعالجتها رقميا، لتتحول ثقافة المؤسسة، وتتغير هيئتها وآلية العمل بها كليا، من أجل الارتقاء بها، وتيسير وتحسين تقديم أعمالها وخدماتها، وسرعة إنجازها، ومكافحة مختلف صور الفساد، ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق الترابط الداخلى الشامل، علاوة على التكامل الفعال مع باقى الأجهزة والمؤسسات، كل ذلك لتأمين حياة كريمة للمجتمع المصرى.
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