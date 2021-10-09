/655237/نبيل-الحلفاوي-مرموش-لاعب-مبشر-ليتخذ-من-صلاح-قدوة

أشاد الفنان القدير نبيل الحلفاوي بأداء اللاعب المصري عمر مرموش، بعد أن سجل هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 49، ليمنح الفراعنة الفوز على حساب ضيفه الليبي في أولى مبارياته الدولية الرسمية.

دوت الخليج يرصد تعليق الفنان نبيل الحلفاوي على أداء اللاعب عمر مرموش في مباراة مصر ولبيا.

نبيل الحلفاوي ينصح مرموش باتخاذ محمد صلاح قدوة

غرد الحلفاوي عبر حسابه على تويتر قائلًا: "‏مرموش لاعب مبشر بمستقبل لامع، نتمنى ألا يكف عن تطوير نفسه.. وليتخذ من صلاح قدوة في هذا الشأن حتى يستحق بالفعل ما كتب عنه بعد مباراة ليبيا.. نهدي بقى شوية على ابننا و ربنا يوفقه ويسدد خطواته".

قذيفة مرموش تمنح مصر الفوز والصدارة على حساب ليبيا

اقتنص منتخب مصر فوزا صعبا على حساب ضيفه الليبي (1-0)، اليوم الجمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة السادسة، في إطار التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ورفع منتخب مصر رصيده بذلك إلى 7 نقاط، محتلا صدارة المجموعة السادسة، بينما تراجع منتخب ليبيا للمركز الثاني، برصيد 6 نقاط.

وسيلتقي المنتخبان مجددا، الاثنين المقبل، لحساب الجولة الرابعة على ملعب شهداء بنينا، في مدينة بنغازي الليبية.

ووجه مرموش تسديدة قوية فوق العارضة، في بداية مباراة اليوم، قبل أن تضيع فرصة خطيرة إثر عرضية محمد صلاح، التي فشل مصطفى محمد وعبد الله السعيد في إسكانها الشباك.

ورد القائم فرصة خطيرة للمنتخب الليبي عن طريق محمد زعبية، في الدقيقة 40، بعد تصدي لمحمد الشناوي، حارس مرمى الفراعنة

ونجح مرموش في تسجيل هدف التقدم لمصر، في الدقيقة 49، بواسطة تسديدة صاروخية سكنت شباك الحارس نشنوش.