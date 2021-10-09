/655238/أشرف-بن-شرقي-خارج-قائمة-المغرب-لمباراة-غينيا-بيساو-في-تصفيات-كأس-العالم

أعلن المدير الفني للمنتخب المغربي وحيد خليلوزيتش عن قائمة الفريق استعداداً لمواجهة منتخب غينيا بيساو في مباراة الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهدت قائمة المنتخب المغربي غياب لاعب نادي الزمالك أشرف بن شرقي من القائمة النهاية للمباراة.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت، على ملعب "محمد الخامس" في الدار البيضاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة التاسعة لتصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

القنوت الناقلة

تذاع مباراة المغرب وغينيا بيساو في الجولة الثالثة من دور المجموعات لتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، في التاسعة مساء اليوم، على أن تنقل عبر شاشة قنوات Al Aoula Inter HD، بتعليق صوتي للمعلق الشهير عبدالحق الشراط، كما تذاع على Arryadia SD/HD، بتعليق صوتي لعبدالصمد ولد شهيبة.

قائمة منتخب المغرب

أيوب لكرد ومحمد الشيبي (الجيش)، عبدالعلي المحمدي (أبها السعودي)، إسماعيل الحداد (الخور القطري)، حمزة موساوي وعبدالكريم باعدي (نهضة بركان)، عبد الله خفيفي (مولودية وجدة)، كريم البركاوي (الرائد السعودي)، مروان سعدان (الفتح ااسعودي)، بدر بانون (الأهلي المصري)، علي بامعمر (اتحاد طنجة)، نوفل الزرهوني (الفتح)، علاء الدين أحراي (المغرب الفاسي)، وليد أزارو (الاتفاق السعودي)، المهدي برحمة ا(الكويت الكويتي)، إدريس فتوحي (الأهلي السعودي)، سفيان رحيمي (العين الإماراتي)، يحيى جبران ويحيى عطية الله ووليد الكرتي وأشرف داري وأيمن الحسوني وأيوب عملود (الوداد)، وعبد الإله الحافيظي (الرجاء)، مراد باتنا (الفتح السعودي)، يوسف الجبلي ومحمد الرياحي (الباطن السعودي)، سفيان بوفتيني (الأهلي القطري).

رد اتحاد الكرة المغربية

كما لم يصدر أي توضيح من اتحاد الكرة، بشأن قرار وحيد باستبعاد أكبر هدافين للأسود حاليا، وهما حكيم زياش “18 هدفا” ويوسف العرابي “15 هدفا”.

وحملت قائمة الأسود مفاجآت مدوية، منها استدعاء لاعب وحدي من الدوري المحلي، وهو أنس الزنيتي حارس الرجاء، الذي سيكون ثالث الخيارات بعد ياسين بونو ومنير المحمدي.