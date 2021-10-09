مصرع طفل وإصابة والدتة بالمرج

دوت الخليجيرصد في السطور التالية مصرعه الطفل عندما صدمتة سيارة بالطريق الجديد وإصابة والدتة

تفاصيل الحادث

وتعود تفاصيل الحادث عندما تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة اخطارا من شرطة النجدة مفاده بورود بلاغا من أحد الاهالي بوجود طفل متوفي والدتة بجوارة مصابة بكسور وكدمات بالشارع الجديد بمنطقة المرج ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمحل الواقعة وعثر على جثة «على ع، 12 سنة».

شهود العيان

بعمل التحريات وسؤال شهود عيان إتضح أن سيارة دهست الطفل حال تواجده بالشارع وحاول قائدها الفرار وأثناء ملاحقة والدة الطفل لها صدمتها هى الأخرى سيارة مما نتجة عن مصرع الطفل وإصابة والدته وتم نقلها لأحد المستشفيات بمنطقة السلام لتلقى العلاج وجارى ضبط السائق الهارب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي سياق أخر وفي سياق أخر أمرت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، اليوم السبت، سرعة طلب تحريات المباحث حول اتهام صاحب محل، للمطرب الشعبي «حمو بيكا» والحرس الشخصي له بالتعدي عليه وإصابته لرفضه التقاط صورة معه، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط المكان لفحصها، وسؤال المجنى عليه وشهود العيان.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل التحقيق فى اتهام حمو بيكا وحرسه بضرب شخص حاول التقاط صورة معه

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إشارة من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ من المدعو «سامح.م.ال»، 38 سنة، صاحب محل، يتهم المدعو محمد محمود مصطفى، وشهرته حمو بيكا، 33 سنة، مغنى المهرجانات، بالتعدى عليه بالضرب.

التحقيقات

وتابعت التحقيقات الأولية، أنه أثناء تواجده بمحطة وقود لتموين سيارته بالكيلو 21 طريق الإسكندرية، مطروح الساحلي، شاهد المطرب حمو بيكا، وحاول الاقتراب من المطرب لالتقاط صورة معه إلا أنه فوجئ بالحرس الخاص به يمنعوه ويعتدون عليه بالضرب دون سبب وأحدثوا تلفيات بهاتفه المحمول.

ووفقا للمحضر المحرر بالواقعة، أشار المجنى عليه فى تحقيقات النيابة عندما قام بمعاتبته للحرس تعدى عليه حمو بيكا بالضرب أيضا محدثا إصابته بحسب أقواله.