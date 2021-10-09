الرى: إزالة 3174 حالة تعد جديد على النيل

جدة - نرمين السيد - وذكر عداد إزالات التعديات اليومى الذى تصدره وزارة الرى أن إجمالى التعديات المستهدف إزالتها يبلغ 163 ألفا و988 حالة تعد على مساحة تبلغ 18.269 مليون متر مربع.

وأشار إلى أن إجمالى أعداد التعديات المتبقية يبلغ 160 ألفا و814 حالة تعد على مساحة تبلغ نحو 17.903 مليون متر مربع.

وكانت وزارة الموارد المائية والرى، قد أعلنت عن إصدارها عداد إزالة التعديات اليومى، لرصد وحساب أعداد التعديات التى يتم إزالتها يوميا.

وتؤكد وزارة الموارد المائية والرى أنها ماضية فى جهودها لإزالة كافة التعديات للوصول إلى "نيل بدون تعديات"، وتحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة.