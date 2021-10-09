القصير: بذلنا جهودا كبيرة لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة بالمحافظات

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير أن الوزارة بذلت جهودا كبيرة من أجل تحقيق التنمية الزراعية الشاملة بمختلف محافظات مصر، وتحقيق الأمن الغذائى، مضيفا أن المشروعات الزراعية التى يتم تنفيذها حاليا، فضلا عن المبادرات التى تتبناها الدولة هدفها تحسين معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.





جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الزراعة، ومحافظ الغربية طارق رحمى مع عدد من نواب مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة، والمزارعين، والإعلاميين ورؤساء الجمعيات التعاونية الزراعية، بديوان عام المحافظة.

وأجاب القصير على استفسارات الحضور حول عدد من الموضوعات يأتى على رأسها: مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، والتحول لنظم الرى الحديث، وجهود مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية، ومشروعات المنفعة العامة، ومراكز تجميع الألبان، والمشروع القومى لإعادة إحياء البتلو.

وتطرق اللقاء إلى الجهود التى بذلتها وزارة الزراعة مؤخرا للحد من ظاهرة حرق قش الأرز؛ حيث أكد رئيس قطاع الإرشاد الزراعى الدكتور علاء عزوز أن إجمالى المساحة المنزرعة بمحصول الأرز بمحافظة الغربية بلغت حوالى 77 ألف فدان، مشيرا إلى أنه تم حتى الآن حصاد 41 ألف فدان بنسبة تصل إلى 53 فى المائة من إجمالى المساحة المنزرعة.

وأضاف أنه تم إنشاء 18 موقعا لتجميع قش الأرز بمحافظة الغربية، وتم تنظيم حوالى 1500 نشاط إرشادى يشمل ندوات إرشادية وتوعوية واجتماعات مع مسئولى الزراعة والمزارعين، فضلا عن أيام الحقل وأيام الحصاد.

وأكد رئيس قطاع الإرشاد الزراعى أن المزارع أصبح يدرك حاليا القيمة الاقتصادية لقش الأرز، وأن له عددا من الاستخدامات المهمة، يأتى على رأسها: استخدامه فى تصنيع الأعلاف غير التقليدية والأسمدة العضوية، بالإضافة إلى عدد من الاستخدامات الصناعية الأخرى، لافتا إلى أنه بدأ هذا العام استخدامه فى الأخشاب المسطحة، الأمر الذى يسهم فى تقليل استيرادها.

وأشار عزوز إلى أن المنظومة أتت بثمارها ونجحت فى القضاء خلال الأعوام الماضية على السحابة السوداء، والحد من تلوث البيئة.

وكان وزير الزراعة قد زار محافظة الغربية، وتفقد خلالها عدد من المشروعات الزراعية بالمحافظة.