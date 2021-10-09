هالة صدقي تشيد بنسمة محجوب: «نموذج مثقف.. مصر مش كلها مهرجانات»

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دوت الخليج يرصد إشادة الفنانة هالة صدقي بالمطربة نسمة محجوب.

هالة صدقي بإحدى حفلات نسمة محجوب

نشرت صدقي مقطع فيديو جديد من إحدى حفلات نسمة محجوب، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليه قائلة: "نسمة محجوب نموذج جديد لجيل مثقف، خريجة الجامعة الألمانية وتقوم بالتدريس في الجامعة الأمريكية.. وصوت أكثر من رائع، مصر مش كلها مهرجانات".

آخر أعمال نسمة محجوب الفنية

يذكر أن أخر أعمال نسمة محجوب، أاغنية «عابر سبيل» والتي حققت نجاح كبير وقت طرحها.

كما أحيت مؤخرًا حفلًا غنائيًا في ثاني ليالي مهرجان «هي الفنون» في الهواء الطلق احتضنه مركز التحرير الثقافي في الجامعة الأمريكية بوسط البلد، وقدمت نسمة خلاله باقة من أشهر أغانيها وسط حضور حشد كبير من جمهورها ومحبيها.

هالة صدقي بعد إثبات نسب طفليها: ولادي بيتعرضوا لحاجات سخيفة بسبب والدهم»

على الجانب الآخر، خرجت هالة صدقي لتعلق لأول مرة على قضية نسب طفليها التي صدر بها الحكم لصالحها، وذلك من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه «الحكاية» الذي يعرض على قناة mbc مصر.

أشارت هالة صدقي في أول تعليق لها بهد إثبات نسب طفليلها، إلى أن زوجها يسعى دائما لنشر كلاما لا أساس له من الصحة وأن لديها تسجيلات صوتية له، ولكنها لا تريد وجع ابنيها، مضيفة: “أمر مزعج لأولادي، وأنا حاولت أخفي الحاجات دي عشانهم، وعوزاهم يكونوا فخورين بوالدهم مش مكسوفين منه، وأنا فهمتهم الموضوع ومبسطاه، لأن صحابهم بيبعتوا لهم فيديوهات، والأولاد دي هتطلع أقوياء جدًا، أولادي 12 سنة، هما صغيرين بيتعرضوا لحاجات سخيفة، ولكنها بتخليهم أقوياء بعدين".

وتابعت هالة صدقي كاشفة عن عدم طلاقها بشكل رسمي فضلا عن تمنع زوجها عن النفقة: "هو قال على الميديا أنت طالق والناس مش فاهمة إن إحنا معندناش طلاق أصلا، ولكن هو عمل العرض ده عشان الناس تتداول الفيديوهات، وعندي حاليًا النفقة والطاعة، والحكم فى آخر الشهر".

واستكملت: "نفقتي 8 آلاف جنيه شهريا، ومش بتدفع هو دفع فى الأول بس، لأنه كان عايز ينزل مصر، أنا مكنتش عايزة فلوس ولا حاجة".

زوج هالة صدقي يقاضي زوجته بتهمة إنكار النسب

وكان قد أعلن سامح سامي مؤخرا عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات فيسبوك عن مقاضته لهالة صدقي، فقال: "لآخر مرة بقولها يا سامو ويا مريم هالة صدقي دي مش أمكم والحكم في قضية الـdna، يوم 13 يوليو وكلو هيتحول للطب الشرعي وأنا ساعتها مش هرحمك".

ورفضت محكمة أسرة قصر النيل، اليوم الأربعاء دعوى زوج هالة صدقي التي يدعي فيها إنكار نسب ابنيها إليها، وقضت المحكمة بإثبات نسب الأطفال للفنانة هالة صدقي وحبس الزوج شهرًا لامتناعه عن دفع متجمد نفقة قدرها 320 ألف جنيه لصالحها، بحسب محاميها رفعت الشريف.

زوج هالة صدقي يطلبها في بيت الطاعة

وكانت قد تلقت الفنانة هالة صدقي فى وقت سابق إنذار بالطاعة من زوجها سامح سامي، حيث أفادت «بأن كل القضايا التي رفعها طليقها لم يكسبها، ولكنه استطاع فقط تخفيض نفقة مدارس أولاده إلى النصف» مضيفة: «هو مبدع بصراحة مرة يشكرك ومرة يشتمك، ويعبت رسائل يعتذر ويقول مش هاعمل كده تاني، وتاني يوم اتشتم ومعرفش ليه».