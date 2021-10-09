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حماة وطن يثمن افتتاح الرئيس السيسى لمعرض تراثنا

وأشار الحزب إلى أنه قد شارك بمنتجات المبادرة التي اطلقتها أمانة المرأة " طاقات الوطن المنتجه " بمعروضات من مختلف المحافظات المصرية واحتوت علي العديد من الصناعات والمنتجات التراثية

دوت الخليج

وجدير بالذكر أن مركز الأمل قد قام منذ افتتاحه و حتي الآن بتدريب حوالي أكثر من ١٠٠ سيدة وفتاة من قاطني مدينة الأمل موضحا أن أمانة المرأة علي مستوى الجمهورية بقيادة الدكتورة راندا مصطفي وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ قد أطلقت مبادرة" طاقات الوطن المنتجه" والتي من أهم أهدافها دعم وتدريب المرأة المعيلة ومؤكدا أن الحزب دشن مركز الأمل لخدمة أهالي المنطقة.