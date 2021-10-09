- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
/655246/حماة-وطن-يثمن-افتتاح-الرئيس-السيسى-لمعرض-تراثنا
ثمن حزب حماة الوطن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لمعرض تراثنا الذى يعد أكبر ملتقى للمبدعين والحرفيين والصناع المهرة من مختلف محافظات الجمهورية ونافذة حقيقية لتسويق المنتجات.
حماة وطن يثمن افتتاح الرئيس السيسى لمعرض تراثنا
وأشار الحزب إلى أنه قد شارك بمنتجات المبادرة التي اطلقتها أمانة المرأة " طاقات الوطن المنتجه " بمعروضات من مختلف المحافظات المصرية واحتوت علي العديد من الصناعات والمنتجات التراثية
دوت الخليج
وجدير بالذكر أن مركز الأمل قد قام منذ افتتاحه و حتي الآن بتدريب حوالي أكثر من ١٠٠ سيدة وفتاة من قاطني مدينة الأمل موضحا أن أمانة المرأة علي مستوى الجمهورية بقيادة الدكتورة راندا مصطفي وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ قد أطلقت مبادرة" طاقات الوطن المنتجه" والتي من أهم أهدافها دعم وتدريب المرأة المعيلة ومؤكدا أن الحزب دشن مركز الأمل لخدمة أهالي المنطقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حماة وطن يثمن افتتاح الرئيس السيسى لمعرض تراثنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.