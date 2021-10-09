/655247/الشوط-الأول-القاهرة-تتقدم-على-الدقهلية-بهدف-محمد-خالد-في-المباراة-النهائية-لدوري-مستقبل-وطن

انتهت أحداث الشوط الأول بين القاهرة والدقهلية، في المباراة النهائية لدوري مستقبل وطن، بتقدم الأول بهدف نظيف، جاء عن طريق محمد خالد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

بدأت أحداث الشوط الأول بين الدقهلية والقاهرة، قوية بحثاً عن الفوز وتحقيق اللقب.

فريق الدقهلية حامل لقب البطولة العام الماضي، ويسعى للحفاظ على اللقب للعام الثاني على التوالي، أما فريق القاهرة يسعى للفوز باللقب الأول.

أول الخطورة لفريق القاهرة كان عن طريق محمد منصور، وذلك بعدما تقدم حارس الدقهلية إلى منتصف الملعب، ويلعب منضور الكرة من لمسة واحدة ولكن تذهب إلى الشباك الخارجية.

مع مطلع الدقيقة الثالثة يهدر محمد عصام فرصة هدف محقق لفريق القاهرة، وتخرج الكرة إلى ركلة مرمى للدقهلية.

فريق الدقهلية يكشر عن أنيابة، ويتمكن شريف عبد المنعم حارس مرمى القاهرة من التصدي لكرة هدف محقق عن طريق مجدي وحيد ثم يسدد أحمد علي سرور، وتضيع فرصة هدف محقق لأولاد الدقهلية.

سيطرة ميدانية لفريق القاهرة على مجريات اللقاء ولكن دون تسجيل أي أهداف، ويتألق إسلام شيحة حارس الدقهلية وينقذ مرماه من الأهداف.

هجمات الدقهلية قليلة ولكن تحمل طابع الخطورة، ويهدر من جديد محمد عصام فرصة الهدف الأول بعدما لعب رأسية من داخل منطقة الجزاء ولكن تخرج إلى خارج الملعب.

تمكن فريق القاهرة أن يحرز الهدف الأول عن طريق محمد خالد، بعدما أستغل خطأ دفاعي من لاعبي الدقهلية، وتتغير النتيجة لأولاد القاهرة بالتقدم بهدف نظيف في المباراة النهائية لدوري مستقبل وطن.

دوري مستقبل وطن

مازالت الخطورة عن طريق فريق القاهرة ومع تقدم حارس الدقهلية شيحة، تزداد الخطورة على مرمى الفريق كثيراً.

يحاول إسلام شيحة حارس الدقهلية أن يباغت دفاعات القاهرة ويسدد الكرة قوية ولكن تخرج بعيداً عن المرمى.

ولم يتغير أي جديد في المباراة لينتهي الشوط الأول بتقدم القاهرة على الدقهلية بهدف نظيف سجلة محمد خالد في بداية الشوط.

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انتهي منذ لحظات الشوط الثاني من المباراة الودية التي جمعت بين فريقي قدامي الأهلي والزمالك وذلك قبل إنطلاق المباراة النهائية لدوري مستقبل وطن.