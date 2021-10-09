/655248/الخطيب-يهنئ-رجال-سلة-الأهلي-بعد-فوزهم-بالبطولة-العربية

هنئ الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، لاعبي الفريق الأول لكرة السلة رجال والجهاز الفني والإداري، بعد التتويج بالبطولة العربية للأندية التي أقيمت بالإسكندرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأشاد الكابتن الخطيب بالروح العالية للاعبين والانضباط الفني والسلوكي خلال مشوار البطولة، التي حقق فيها الأهلي الفوز في جميع مبارياته والتتويج باللقب بعد الفوز على فريق الكويت الكويتي في المباراة النهائية بنتيجة 78/66.

وأشار رئيس النادي الأهلي إلى أن الفوز بالبطولة العربية هو مجرد بداية، ويحمل اللاعبين والجهاز الفني مسئولية ‏كبيرة تجاه ناديهم وجماهيرهم في المرحلة المقبلة للتتويج بالمزيد من البطولات, وهو ما يحتاج إلى جهد مضاعف ‏وتركيز مستمر، مؤكدًا ثقته الكبيرة في الجهاز الفني واللاعبين وكل عناصر المنظومة، للاستمرار في الطريق الصحيح وتحقيق المزيد من البطولات والانتصارات.

وحقق النادي الأهلي الفوز في المباراة النهائية على الكويت الكويتي بنتيجة 78/66.

وسيطر فريق الكويت الكويتي على الشوط الأول للمباراة وتقدم بفارق هدفين، ولكن عاد الأهلي بالنتيجة في الشوط الثاني، وقلب الطاولة على الفريق الكويتي وحقق اللقب الغالي.

يذكر أن النادي الأهلي فاز باللقب الأول مع مدربه الإسباني أوجستي بوش، وذلك بعد التعاقد معه قادما من نادي الزمالك.

تأهل النادي الأهلي، لنهائي البطولة العربية لكرة السلة، وذلك بعدما تخطى عقبة الاتحاد السكندري في مباراة الدور نصف النهائي.

وتمكن النادي الأهلي أن يحقق الفوز بنتيجة 78/ 73 في مباراة ماراثونية بين الفريقين.

ولعب الفريقين 4 أشواط بجانب شوط إضافي لمدة 5 دقائق من أجل تحديد الفائز بالمباراة.

وتمكن الأهلي أن يتقدم في جميع الأشواط بفارق كبير، حتى جاء الربع الأخير، وتمكن لاعبو الاتحاد السكندري في العودة من جديد والتعادل 68/68 لكل فريق.

وتم لعب شوط إضافي لمدة 5 دقائق ليحقق الأهلي الفوز بالمباراة ويصعد للمباراة النهائية للبطولة العربية.

وفيما يلي جاءت نتيجة الأشواط الأربعة:

الشوط الأول: 16/12

الشوط الثاني: 38/29

الشوط الثالث: 54/42

الشوط الرابع: 68/68

الشوط الأخير: 78/73

ويلتقي الأهلي أمام الكويت الكويتي في نهائي البطولة العربية لكرة السلة.

تمكن فريق رجال سلة الأهلي من تحقيق الفوز علي نظيرة نادي بيروت اللبناني بنتيجة 82-84 في مباراة نصف نهائي كأس البطولة العربية.

وشهدت المباراة سجالاً كبيراً بين الفريقين طوال أشواط المباراة حيث لاقي النادي الأهلي صعوبة كبيرة في تحقيق الفوز .

وأستمر التعادل قائم بين الفريقين لفترة طويلة حتي تمكن المحترف طومسون من تسجيل الرمية القاتلة في أخر الثواني وقيادة النادي الأهلي إلي تحقيق الفوز الصعب والتأهل إلي الدور القادم.

وكان النادي الأهلي قد تمكن من تحقيق الفوز على شعب حضرموت اليمني ووداد بوفاريك الجزائري والفتح السعودي في الدور الأول من البطولة.