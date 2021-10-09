/655249/الشوط-الثاني-الدقهلية-تتعادل-مع-القاهرة-والذهاب-لركلات-الجزاء-لتحديد-الفائز-بلقب-دوري-مستقبل-وطن

انتهت أحداث الشوط الثاني بين القاهرة والدقهلية، في المباراة النهائية لدوري مستقبل وطن، وتعادل الفريقين بهدف لكل فريق، وعاد إسلام شيحة حارس الدقهلية للمباراة وأحرز هدف التعادل، لتتحول المباراة إلى ركلات المعاناة الترجيحية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

بدأت أحداث الشوط الثاني بهجوم ضاغط عن طريق فريق الدقهلية بحثأ عن الهدف الأول وإحراز التعادل، ولكن دفاعات القاهرة بالمرصاد.

مازال شريف عبد المنعم حارس القاهرة يحافظ على مرماه بكل قوة، وكاد أن يسجل مجدي وحيد هدف التعادل ولكن يتصدي الحارس بكل قوة.

يدافع فريق القاهرة بكل قوة للحفاظ على الهدف الذي جاء في الشوط الأول وتأمين اللقاء جيداً قبل النهاية.

أخطر فرص اللقاء كانت عن طريق بلية، والذي سدد الكرة قوية ولكن يتصدى القائم لكرة اللاعب القوية وتضيع فرصة هدف التعادل.

أول هجمات فريق القاهرة في الشوط الثاني كانت عن طريق علاء محمود وسدد الكرة قوية على مرمى شيحة حارس الدقهلية ولكن إلى خارج المرمى.

دوري مستقبل وطن

مازال فريق الدقهلية يبحث عن التعادل ودفاعات القاهرة متمسكة بالأمل والحفاظ على التقدم وتحقيق الفوز في المباراة.

جماهير فريق الدقهلية حاضرة بقوة في المباراة وتقوم بتشجيع اللاعبين من أجل تحقيق الفوز ولكن البحث عن التعادل أولا.

يحصل فريق الدقهلية على خطأ على حدود منطقة جزاء القاهرة، ويسدد بلية الكرة ولكن يتصدى لها الحارس بكل قوة.

كاد جوجو لاعب القاهرة أن يسجل الهدف الثاني وذلك بعد خطأ كبير من إسلام شيحة حارس الدقهلية ولكن يتدخل الدفاع وينقذ مرماه.

كاد محمد عصام أن يسجل الهدف الثاني لفريق القاهرة بعد أنفرد بمرمى إسلام شيحة، ولكن يتمكن من التصدي للكرة بكل نجاح.

سجل إسلام شيحة حارس الدقهلية هدف التعادل لفريقة، وذلك بعدما سدد كرة قوية للغاية على مرمى شريف عبد المنعم، لسيجل الهدف ويتعرض للإصابة بعدها، ويحافظ لفريق الدقهلية على الفوز بالبطولة والحفاظ على اللقب.

عاد إسلام شيحة حارس الدقهلية للمباراة من جديد وذلك بعدما تمت معالجتة بعد الإصابة الذي تعرض لها.

الجماهير الحاضرة في المباراة كانت تدعم اللاعبين وكانت تقول "شمال يمين.. إحنا المصريين".

ظلت هتافات الجماهير ترفرف داخل ملعب المباراة وتقول "بنحبك ياسيسي".

وتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي، وتتجه إلى ركلات الجزاء الترجيحية بحثاً عن الفائز باللقب.