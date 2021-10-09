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دوت الخليج والبابا تواضروس

جاء ذلك ضمن زيارته لايباراشية العاشر من رمضان لافتتاح وتدشين كنيسة السيدة العذراء بمدينة العاشر من رمضان حيث تقابل قداسة البابا بعد تدشين الكنيسة مع فريق الكشافة التابع للايبارشية والتقط بنفسة صورة لهم فى لقطة فريدة من نوعها

البابا تواضروس "يمسك بالكاميرا" ويلتقط صورة لفريق كشافة إيباراشية العاشر من رمضان

يذكر أن قداسة البابا تواضروس الثاني قام بتدشين اليوم كنيسة السيدة العذراء بمدينة العاشر من رمضان، التابعة لإيبارشية الشرقية والعاشر، وذلك بعد تجديدها. وتم تدشين مذبحي الكنيسة وحضن الآب وأيقوناتها، إلى جانب مذبح كنيسة القديس يوسف النجار الملحقة بالكنيسة بها

موقع دوت الخليج

كان قداسة البابا قد وصل إلى الكنيسة في السابعة من صباح اليوم، وكان في استقباله نيافة الأنبا مقار أسقف الإيبارشية حيث أزاح قداسته الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشين الكنيسة، قبل أن يبدأ صلوات التدشين

شارك في صلوات التدشين من أحبار الكنيسة، إلى جانب نيافة الأنبا مقار أصحاب النيافة: الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، والأنبا مكاري الأسقف العام لقطاع كنائس شبرا الجنوبية، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية

ووضع المتنيح البابا شنوده الثالث حجر أساس كنيسة السيدة العذراء بمدينة العاشر من رمضان يوم ٣١ مايو ١٩٧٨، وجرت عمليات إنشاءها بعدها، إلى أن تم تدشينها عام ١٩٨٢ بيد أسقف الشرقية والعاشر السابق، المتنيح الأنبا أنجيلوس وبمشاركة المتنيح الأنبا غريغوريوس أسقف البحث العلمي والدراسات العليا اللاهوتية، قبل أن يتم تجديدها مؤخرًا وتدشين مذابحها وأيقوناتها اليوم بيد قداسة البابا تواضروس الثاني وأحبار الكنيسة